Украинская делегация в ТКГ сделала заявление по разминированию 20 новых участков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Есть возможность уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков. Об этом заявили члены украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
"Члены украинской делегации также отметили: то, что участники консультаций принципиально согласились разработать проект плана действий, позволяет уже сегодня разблокировать реализацию договоренностей по разминированию 20 новых участков, что чрезвычайно важно в связи с приближением зимнего периода, а также перейти к практическим действиям по разведению сил и средств на четырех следующих участках", - говорится в сообщении Офиса президента после заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ.
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Напомним, 28 октября состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции с участием делегаций Украины, Российской Федерации при модераторстве ОБСЕ.
Как сообщал УНН, глава украинской делегации Леонид Кравчук предложил координаторам процесса разработать свой "План действий" по урегулированию процесса на Донбассе.