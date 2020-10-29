Всех на всех: в ОБСЕ призвали к скорейшему освобождению заложников на Донбассе

КИЕВ. 29 октября. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп призвала к скорейшему освобождению заложников на Донбассе в формате "всех на всех". Об этом говорится в ее заявлении от 28 октября, передает УНН.