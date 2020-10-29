Отметим, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал Россию и оккупационные власти с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей разблокировать процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Всех на всех: в ОБСЕ призвали к скорейшему освобождению заложников на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау после очередных встреч ТКГ и ее Рабочих групп призвала к скорейшему освобождению заложников на Донбассе в формате "всех на всех". Об этом говорится в ее заявлении от 28 октября, передает УНН.
“...Я призываю приложить все усилия для скорейшего освобождения и обмена лиц, содержащихся в связи с конфликтом, по принципу „всех на всех“, как предусмотрено минскими соглашениями”, — заявила Грау.
“Согласно оценкам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, общая динамика соблюдения режима прекращения огня продолжает в целом сохраняться, что положительно сказывается на жизни гражданского населения в зоне конфликта. В течение трех месяцев число нарушений остается значительно ниже уровня, который регистрируется до вступления в силу Меры по усилению режима прекращения огня 27 июля 2020 года. Это свидетельствует о важности политической воли для дальнейшего сохранения устойчивого перемирия”, — добавила она.
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Она отметила, что ситуация безопасности и соблюдения режима прекращения огня, включая функционирование координационного механизма реагирования на его нарушение, “были центральной темой обсуждений в Рабочей группе по безопасности”.
“Участники заседания подтвердили общее понимание о месте расположения дополнительных участков разведения сил и средств, а также обновленного плана разминирования. Однако договориться о начале имплементации не удалось”, — добавила Грау.
Она отметила, что дискуссия в Рабочей группе по политическим вопросам “снова не продемонстрировала продвижений”. “ТКГ, стремясь активизировать работу по урегулированию конфликта, поручила Рабочей группе срочно подготовить проект плана действий на основе письменных предложений участников рабочей группы в полном соответствии с Минскими соглашениями”, — сообщила спецпредставительница председателя ОБСЕ в ТКГ.
Касательно Гуманитарной рабочей группы, то, по словам посла, при обсуждении подготовки к одновременному открытию новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в населенных пунктах Золотое и Счастье Луганской области участники заседания заверили, что 10 ноября 2020 года оба КПВВ будут готовы к открытию.
По ее словам, на заседании рассматривались вопросы, связанные с урегулированием юридического статуса ряда лиц, освобожденных в рамках ранее состоялись обменов.
“В центре внимания Экономической рабочей группы были вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Также были обсуждены проблемы экологии и вопрос выплаты пенсий гражданам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины”, — резюмировала она.