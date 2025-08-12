Всесвітній день слонів та День вінілових платівок: що ще відзначають 12 серпня

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 52361 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 101378 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 152987 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 121010 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 88732 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 130694 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 129880 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 107008 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 74217 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126632 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
82%
755мм
Популярнi новини
У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро11 серпня, 18:09 • 6086 перегляди
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 13749 перегляди
Франція потерпає від спеки: температурні рекорди встановлено у понад 20 містах11 серпня, 19:48 • 3156 перегляди
Укрзалізниця фіксує ажіотажний попит на квитки: 5-8 пасажирів на місцеPhoto11 серпня, 20:14 • 9556 перегляди
ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУPhoto00:14 • 6984 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 52361 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 101379 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 152987 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 120461 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 129422 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кір Стармер
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантомPhoto11 серпня, 19:18 • 13835 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 152996 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 116507 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 231828 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 376992 перегляди
Актуальне
Т-72
Безпілотний літальний апарат
Instagram
Forbes
Пістолет

Всесвітній день слонів та День вінілових платівок: що ще відзначають 12 серпня

Київ • УНН

 • 386 перегляди

12 серпня світ відзначає День слонів, що привертає увагу до їхнього збереження, та День вінілових платівок, що підкреслює їхню зростаючу популярність. В Україні цьогоріч вперше синхронізували святкування Міжнародного дня молоді з усім світом.

Всесвітній день слонів та День вінілових платівок: що ще відзначають 12 серпня

Сьогодні, 12 серпня, у різних країнах світу зоозахисники та прихильники дикої природи відзначають Всесвітній день слонів, а любителі музики - День вінілових платівок, повідомляє УНН.

Всесвітній день слонів

Це свято, яке було започатковано у 2012 році, має на меті привернути увагу до проблем, що загрожують слонам, та сприяти їх збереженню, оскільки чисельність цих тварин значно скоротилася. На початку XIX століття в африканських саванах і тропічних лісах мешкало приблизно 26 мільйонів слонів. Проте масове та неконтрольоване полювання заради видобутку слонової кістки призвело до катастрофічного скорочення їхньої чисельності. Уже на початку XX століття популяція цих велетнів зменшилася до 1,5 мільйона особин, а сьогодні в Африці залишилося менш ніж пів мільйона слонів.

Щоб зупинити винищення тварин, у 1989 році було офіційно заборонено міжнародну торгівлю слоновою кісткою. Виняток зробили лише для запасів, накопичених до моменту запровадження обмеження.

Слони поділяються на два основні види - африканських та азійських. Африканські, своєю чергою, бувають двох підвидів: саванні, які населяють відкриті рівнини й степи, та лісові, що мешкають у густих тропічних джунглях. Азійські слони компактніші за своїх африканських родичів: вони мають менші вуха, коротші бивні, більш виражену дугу спини, менш зморшкувату шкіру та тонкий покрив із коротких волосків.

Середня тривалість життя слонів сягає 80 років. Дорослий африканський слон щодня споживає близько 200 кг рослинної їжі та випиває приблизно стільки ж води, тоді як азійський - удвічі менше.

На Шрі-Ланці слон напав на авто з росіянками та розбив скло29.03.25, 17:10 • 39073 перегляди

Міжнародний день молоді та День молоді в Україні

Міжнародний день молоді започаткувала Організація Об’єднаних Націй, і вперше його відзначили у 2000 році. В Україні ж тривалий час свято проходило за радянською традицією - в останню неділю червня. Лише у 2022 році цей день вперше святкували 12 серпня, синхронізувавши дату з міжнародною.

За класифікацією ООН, до молоді належать люди віком від 15 до 24 років. Сьогодні у світі налічується приблизно 1,2 мільярда осіб у цьому віковому діапазоні, що становить близько 16% населення Землі. Прогнози свідчать, що до 2030 року ця кількість зросте ще на 7%.

Водночас кожна країна самостійно визначає, кого вважати молоддю. В українському законодавстві до цієї категорії зараховують громадян віком від 14 до 35 років, хоча час від часу обговорюються пропозиції знизити верхню межу до 29 років.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні мешкало майже 10 мільйонів молодих людей віком 14–35 років - це 24,3% постійного населення держави. Серед них хлопці становили 51,3%, а дівчата - 48,7%.

День вінілових платівок

Наприкінці XIX століття на ринку з’явилися перші односторонні грамплатівки. До початку XX століття їх налічувалося вже близько трьох тисяч із сумарним тиражем понад 4 мільйони примірників.

У 1903 році світ побачила перша двостороння платівка, а в 1948-му у США випустили перший довгограючий вініл. Наприкінці 1950-х розпочалося серійне виробництво стереофонічних записів, а 1962 року у Франції дебютували гнучкі платівки.

Проте у 1980-х вініл поступився місцем компактнішим форматам - аудіокасетам та CD-дискам. Однак близько п’ятнадцяти років тому він знову увійшов у моду, і його популярність невпинно зростала. Лише у 2022 році у США продали 41 мільйон вінілових платівок проти 33 мільйонів компакт-дисків.

Сьогодні на вініл припадає близько 71% усіх доходів від продажу музики у фізичному форматі.

Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26.07.25, 09:28 • 38986 переглядiв

Альона Уткіна

Суспільство
Організація Об'єднаних Націй
Франція
Сполучені Штати Америки
Україна