Всесвітній день слонів та День вінілових платівок: що ще відзначають 12 серпня

Сьогодні, 12 серпня, у різних країнах світу зоозахисники та прихильники дикої природи відзначають Всесвітній день слонів, а любителі музики - День вінілових платівок, повідомляє УНН.

Всесвітній день слонів

Це свято, яке було започатковано у 2012 році, має на меті привернути увагу до проблем, що загрожують слонам, та сприяти їх збереженню, оскільки чисельність цих тварин значно скоротилася. На початку XIX століття в африканських саванах і тропічних лісах мешкало приблизно 26 мільйонів слонів. Проте масове та неконтрольоване полювання заради видобутку слонової кістки призвело до катастрофічного скорочення їхньої чисельності. Уже на початку XX століття популяція цих велетнів зменшилася до 1,5 мільйона особин, а сьогодні в Африці залишилося менш ніж пів мільйона слонів.

Щоб зупинити винищення тварин, у 1989 році було офіційно заборонено міжнародну торгівлю слоновою кісткою. Виняток зробили лише для запасів, накопичених до моменту запровадження обмеження.

Слони поділяються на два основні види - африканських та азійських. Африканські, своєю чергою, бувають двох підвидів: саванні, які населяють відкриті рівнини й степи, та лісові, що мешкають у густих тропічних джунглях. Азійські слони компактніші за своїх африканських родичів: вони мають менші вуха, коротші бивні, більш виражену дугу спини, менш зморшкувату шкіру та тонкий покрив із коротких волосків.

Середня тривалість життя слонів сягає 80 років. Дорослий африканський слон щодня споживає близько 200 кг рослинної їжі та випиває приблизно стільки ж води, тоді як азійський - удвічі менше.

Міжнародний день молоді та День молоді в Україні

Міжнародний день молоді започаткувала Організація Об’єднаних Націй, і вперше його відзначили у 2000 році. В Україні ж тривалий час свято проходило за радянською традицією - в останню неділю червня. Лише у 2022 році цей день вперше святкували 12 серпня, синхронізувавши дату з міжнародною.

За класифікацією ООН, до молоді належать люди віком від 15 до 24 років. Сьогодні у світі налічується приблизно 1,2 мільярда осіб у цьому віковому діапазоні, що становить близько 16% населення Землі. Прогнози свідчать, що до 2030 року ця кількість зросте ще на 7%.

Водночас кожна країна самостійно визначає, кого вважати молоддю. В українському законодавстві до цієї категорії зараховують громадян віком від 14 до 35 років, хоча час від часу обговорюються пропозиції знизити верхню межу до 29 років.

Станом на 1 січня 2022 року в Україні мешкало майже 10 мільйонів молодих людей віком 14–35 років - це 24,3% постійного населення держави. Серед них хлопці становили 51,3%, а дівчата - 48,7%.

День вінілових платівок

Наприкінці XIX століття на ринку з’явилися перші односторонні грамплатівки. До початку XX століття їх налічувалося вже близько трьох тисяч із сумарним тиражем понад 4 мільйони примірників.

У 1903 році світ побачила перша двостороння платівка, а в 1948-му у США випустили перший довгограючий вініл. Наприкінці 1950-х розпочалося серійне виробництво стереофонічних записів, а 1962 року у Франції дебютували гнучкі платівки.

Проте у 1980-х вініл поступився місцем компактнішим форматам - аудіокасетам та CD-дискам. Однак близько п’ятнадцяти років тому він знову увійшов у моду, і його популярність невпинно зростала. Лише у 2022 році у США продали 41 мільйон вінілових платівок проти 33 мільйонів компакт-дисків.

Сьогодні на вініл припадає близько 71% усіх доходів від продажу музики у фізичному форматі.

