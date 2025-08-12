Всемирный день слонов и День виниловых пластинок: что еще отмечают 12 августа

$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 52340 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 101352 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 121003 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 88728 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 130693 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129878 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126632 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 52340 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 101352 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 152967 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 120452 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 129412 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 13814 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 152967 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 116502 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 231822 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376987 просмотра
Всемирный день слонов и День виниловых пластинок: что еще отмечают 12 августа

Киев • УНН

 • 384 просмотра

12 августа мир отмечает День слонов, привлекающий внимание к их сохранению, и День виниловых пластинок, подчеркивающий их растущую популярность. В Украине в этом году впервые синхронизировали празднование Международного дня молодежи со всем миром.

Всемирный день слонов и День виниловых пластинок: что еще отмечают 12 августа

Сегодня, 12 августа, в разных странах мира зоозащитники и сторонники дикой природы отмечают Всемирный день слонов, а любители музыки — День виниловых пластинок, сообщает УНН.

Всемирный день слонов

Этот праздник, который был учрежден в 2012 году, имеет целью привлечь внимание к проблемам, угрожающим слонам, и способствовать их сохранению, поскольку численность этих животных значительно сократилась. В начале XIX века в африканских саваннах и тропических лесах обитало примерно 26 миллионов слонов. Однако массовая и неконтролируемая охота ради добычи слоновой кости привела к катастрофическому сокращению их численности. Уже в начале XX века популяция этих великанов уменьшилась до 1,5 миллиона особей, а сегодня в Африке осталось менее полумиллиона слонов.

Чтобы остановить истребление животных, в 1989 году была официально запрещена международная торговля слоновой костью. Исключение сделали только для запасов, накопленных до момента введения ограничения.

Слоны делятся на два основных вида — африканских и азиатских. Африканские, в свою очередь, бывают двух подвидов: саванные, которые населяют открытые равнины и степи, и лесные, обитающие в густых тропических джунглях. Азиатские слоны компактнее своих африканских сородичей: они имеют меньшие уши, более короткие бивни, более выраженную дугу спины, менее морщинистую кожу и тонкий покров из коротких волосков.

Средняя продолжительность жизни слонов достигает 80 лет. Взрослый африканский слон ежедневно потребляет около 200 кг растительной пищи и выпивает примерно столько же воды, тогда как азиатский — вдвое меньше.

На Шри-Ланке слон напал на авто с россиянками и разбил стекло29.03.25, 17:10 • 39073 просмотра

Международный день молодежи и День молодежи в Украине

Международный день молодежи учредила Организация Объединенных Наций, и впервые его отметили в 2000 году. В Украине же долгое время праздник проходил по советской традиции — в последнее воскресенье июня. Лишь в 2022 году этот день впервые праздновали 12 августа, синхронизировав дату с международной.

По классификации ООН, к молодежи относятся люди в возрасте от 15 до 24 лет. Сегодня в мире насчитывается примерно 1,2 миллиарда человек в этом возрастном диапазоне, что составляет около 16% населения Земли. Прогнозы свидетельствуют, что к 2030 году это количество возрастет еще на 7%.

В то же время каждая страна самостоятельно определяет, кого считать молодежью. В украинском законодательстве к этой категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет, хотя время от времени обсуждаются предложения снизить верхнюю границу до 29 лет.

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало почти 10 миллионов молодых людей в возрасте 14–35 лет — это 24,3% постоянного населения государства. Среди них юноши составляли 51,3%, а девушки — 48,7%.

День виниловых пластинок

В конце XIX века на рынке появились первые односторонние грампластинки. К началу XX века их насчитывалось уже около трех тысяч с суммарным тиражом более 4 миллионов экземпляров.

В 1903 году мир увидела первая двусторонняя пластинка, а в 1948-м в США выпустили первый долгоиграющий винил. В конце 1950-х началось серийное производство стереофонических записей, а в 1962 году во Франции дебютировали гибкие пластинки.

Однако в 1980-х винил уступил место более компактным форматам — аудиокассетам и CD-дискам. Однако около пятнадцати лет назад он снова вошел в моду, и его популярность неуклонно росла. Только в 2022 году в США продали 41 миллион виниловых пластинок против 33 миллионов компакт-дисков.

Сегодня на винил приходится около 71% всех доходов от продажи музыки в физическом формате.

Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26.07.25, 09:28 • 38986 просмотров

Алена Уткина

Общество
Организация Объединенных Наций
Франция
Соединённые Штаты
Украина