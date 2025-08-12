Всемирный день слонов и День виниловых пластинок: что еще отмечают 12 августа

Сегодня, 12 августа, в разных странах мира зоозащитники и сторонники дикой природы отмечают Всемирный день слонов, а любители музыки — День виниловых пластинок, сообщает УНН.

Всемирный день слонов

Этот праздник, который был учрежден в 2012 году, имеет целью привлечь внимание к проблемам, угрожающим слонам, и способствовать их сохранению, поскольку численность этих животных значительно сократилась. В начале XIX века в африканских саваннах и тропических лесах обитало примерно 26 миллионов слонов. Однако массовая и неконтролируемая охота ради добычи слоновой кости привела к катастрофическому сокращению их численности. Уже в начале XX века популяция этих великанов уменьшилась до 1,5 миллиона особей, а сегодня в Африке осталось менее полумиллиона слонов.

Чтобы остановить истребление животных, в 1989 году была официально запрещена международная торговля слоновой костью. Исключение сделали только для запасов, накопленных до момента введения ограничения.

Слоны делятся на два основных вида — африканских и азиатских. Африканские, в свою очередь, бывают двух подвидов: саванные, которые населяют открытые равнины и степи, и лесные, обитающие в густых тропических джунглях. Азиатские слоны компактнее своих африканских сородичей: они имеют меньшие уши, более короткие бивни, более выраженную дугу спины, менее морщинистую кожу и тонкий покров из коротких волосков.

Средняя продолжительность жизни слонов достигает 80 лет. Взрослый африканский слон ежедневно потребляет около 200 кг растительной пищи и выпивает примерно столько же воды, тогда как азиатский — вдвое меньше.

Международный день молодежи и День молодежи в Украине

Международный день молодежи учредила Организация Объединенных Наций, и впервые его отметили в 2000 году. В Украине же долгое время праздник проходил по советской традиции — в последнее воскресенье июня. Лишь в 2022 году этот день впервые праздновали 12 августа, синхронизировав дату с международной.

По классификации ООН, к молодежи относятся люди в возрасте от 15 до 24 лет. Сегодня в мире насчитывается примерно 1,2 миллиарда человек в этом возрастном диапазоне, что составляет около 16% населения Земли. Прогнозы свидетельствуют, что к 2030 году это количество возрастет еще на 7%.

В то же время каждая страна самостоятельно определяет, кого считать молодежью. В украинском законодательстве к этой категории относят граждан в возрасте от 14 до 35 лет, хотя время от времени обсуждаются предложения снизить верхнюю границу до 29 лет.

По состоянию на 1 января 2022 года в Украине проживало почти 10 миллионов молодых людей в возрасте 14–35 лет — это 24,3% постоянного населения государства. Среди них юноши составляли 51,3%, а девушки — 48,7%.

День виниловых пластинок

В конце XIX века на рынке появились первые односторонние грампластинки. К началу XX века их насчитывалось уже около трех тысяч с суммарным тиражом более 4 миллионов экземпляров.

В 1903 году мир увидела первая двусторонняя пластинка, а в 1948-м в США выпустили первый долгоиграющий винил. В конце 1950-х началось серийное производство стереофонических записей, а в 1962 году во Франции дебютировали гибкие пластинки.

Однако в 1980-х винил уступил место более компактным форматам — аудиокассетам и CD-дискам. Однако около пятнадцати лет назад он снова вошел в моду, и его популярность неуклонно росла. Только в 2022 году в США продали 41 миллион виниловых пластинок против 33 миллионов компакт-дисков.

Сегодня на винил приходится около 71% всех доходов от продажи музыки в физическом формате.

