ВРП отримала майже 2,3 тис. скарг від суддів про втручання в їх роботу, понад 500 з них були передані правоохоронцям.

За майже сім років Вища рада правосуддя отримала понад 2,3 тисячі скарг від суддів про втручання у діяльність суду, позитивну реакцію отримали лише понад 500 з них. Про це повідомили у пресслужбі ВРП у відповідь на журналістський запит УНН.

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"У межах наявних статистичних даних ВРП повідомляємо, що протягом 2017 року по травень 2024 року до Вищої ради правосуддя надійшло 2373 повідомлення суддів про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя. За результатами розгляду ухвалено 561 рішення про вжиття заходів реагування (шляхом звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів; внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність та інші), а також ухвалено 394 рішень про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя", - йдеться у відповіді на запит.

Водночас, за даними пресслужби ВРП, реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність, оприлюднений на вебсайті Вищої ради правосуддя, станом на 21 червня 2024 року містить інформацію про надходження 2293 повідомлень суддів про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя.

Там також додали, що у Вищій раді правосуддя окремо не обліковується інформація щодо осіб, які втручаються в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо

Раніше голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев опублікував у Telegram-каналі кілька дописів, у яких, закликав громадськість до тиску на суд та відверто критикував рішення суддів. Суддя Шевченківського районного суду Києва Віталій Циктіч звернувся до Вищої ради правосуддя і Офісу Генерального прокурора із заявою про тиск з боку Гетманцева і намагання нардепа впливати на рішення суду і втручатись у його діяльність. Після того Гетманцев опублікував ще один допис, у якому розкритикував рішення колегії суддів Дніпропетровського окружного адмінсуду. Вони визнали, що Нацбанк ухвалив незаконне рішення про позбавлення ліцензії та старт ліквідації банку "Конкорд". Імовірно, таким чином Гетманцев хотів вплинути на суддів, які розглядатимуть апеляційну скаргу НБУ.

Додамо

Президент Всеукраїнської асоціації суддів у відставці Денис Невʼядомський наголосив, що своїми закликами Гетманцев порушує Кримінальний кодекс України. Нардеп, за його словами, зокрема закликає до втручання в діяльність суду, а також порушує презумпцію невинуватості.

Адвокат Дмитро Касьяненко зазначив, що допис Гетманцева може бути розцінений як тиск на суддю та вплив на його рішення. Юрист Сергій Лисенко вважає, що Гетманцев через соцмережі намагається впливати на суд через громадську думку і перебирає на себе роль судді, визначаючи, яке рішення Феміди буди законним у кримінальному провадженні щодо нелегального тютюну.