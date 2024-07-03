ВСП получил почти 2,3 тыс. жалоб от судей о вмешательстве в их работу, более 500 из них были переданы правоохранителям

За почти семь лет Высший совет правосудия получил более 2,3 тысячи жалоб от судей о вмешательстве в деятельность суда, положительную реакцию получили лишь более 500 из них. Об этом сообщили в пресс-службе ВСП в ответ на журналистский запрос УНН.

Детали

"В рамках имеющихся статистических данных ВСП сообщаем, что в течение 2017 года по май 2024 года в Высший совет правосудия поступило 2373 сообщения судей о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия. По результатам рассмотрения принято 561 решение о принятии мер реагирования (путем обращения в прокуратуру и органы правопорядка о предоставлении информации о раскрытии и расследовании преступлений; внесения в соответствующие органы или к должностным лицам представления о выявлении и привлечении к установленной ответственности лиц, которыми совершены действия или допущено бездействие и другие), а также принято 394 решений об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия", - говорится в ответе на запрос.

В то же время, по данным пресс-службы ВСП, реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность, обнародованный на веб-сайте Высшего совета правосудия, по состоянию на 21 июня 2024 года содержит информацию о поступлении 2293 сообщений судей о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

Там также добавили, что в Высшем совете правосудия отдельно не учитывается информация о лицах, которые вмешиваются в деятельность судей по осуществлению правосудия, и привлечении их к уголовной ответственности.

Напомним

Ранее глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев опубликовал в Telegram-канале несколько сообщений, в которых призвал общественность к давлению на суд и откровенно критиковал решения судей. Судья Шевченковского районного суда Киева Виталий Циктич обратился в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора с заявлением о давлении со стороны Гетьманцева и попытках нардепа влиять на решение суда и вмешиваться в его деятельность. После этого Гетманцев опубликовал еще одно сообщение, в котором раскритиковал решение коллегии судей Днепропетровского окружного админсуда. Они признали, что Нацбанк принял незаконное решение о лишении лицензии и старте ликвидации банка "Конкорд". Вероятно, таким образом Гетманцев хотел повлиять на судей, которые будут рассматривать апелляционную жалобу НБУ.

Добавим

Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский отметил, что своими призывами Гетманцев нарушает Уголовный кодекс Украины. Нардеп, по его словам, в частности призывает к вмешательству в деятельность суда, а также нарушает презумпцию невиновности.

Адвокат Дмитрий Касьяненко отметил, что сообщение Гетманцева может быть расценено как давление на судью и влияние на его решение. Юрист Сергей Лысенко считает, что Гетманцев через соцсети пытается влиять на суд через общественное мнение и берет на себя роль судьи, определяя, какое решение Фемиды будет законным в уголовном производстве по нелегальному табаку.