ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Вища рада правосуддя погодилася на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області, яку підозрюють у смертельній дорожньо-транспортній пригоді на Прикарпатті. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України, пише УНН.
Деталі
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, рішення Вищої ради правосуддя стало відповіддю на подання прокурора, який клопотав про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя, ім’я якої поки офіційно не розголошується, підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
За даними слідства, трагедія сталася на території Івано-Франківської області. Керуючи автомобілем Lexus, суддя здійснила наїзд на двох пішоходів. Один із них загинув на місці події, інший отримав численні травми.
Нагадаємо
Після інциденту жінці було повідомлено про підозру, а прокуратура звернулася до Вищої ради правосуддя з клопотанням щодо надання згоди на її затримання. Тепер, після ухваленого рішення ВРП, правоохоронці мають юридичні підстави для подальшого утримання судді під вартою.