ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 2346 просмотра

ВСП согласилась на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. Ее подозревают в смертельном ДТП на Прикарпатье, где погиб один человек и травмирован другой.

Высший совет правосудия согласился на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области, которую подозревают в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Прикарпатье. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора Украины, пишет УНН.

Детали

Как отметили в Офисе Генпрокурора, решение Высшего совета правосудия стало ответом на представление прокурора, который ходатайствовал о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья, имя которой пока официально не разглашается, подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели человека и травмированию другого лица (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, трагедия произошла на территории Ивано-Франковской области. Управляя автомобилем Lexus, судья совершила наезд на двух пешеходов. Один из них погиб на месте происшествия, другой получил многочисленные травмы.

Напомним

После инцидента женщине было сообщено о подозрении, а прокуратура обратилась в Высший совет правосудия с ходатайством о предоставлении согласия на ее задержание. Теперь, после принятого решения ВСП, правоохранители имеют юридические основания для дальнейшего содержания судьи под стражей.

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Ивано-Франковская область
Генеральный прокурор Украины
Украина