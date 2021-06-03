ВР повернула комітету законопроект про податок на азартні ігри

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 32438 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 114000 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 155076 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 138827 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 145145 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 100896 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 84766 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 190606 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88876 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 284315 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4м/с
91%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 72726 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 14446 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 27409 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 36210 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 52757 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 156815 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 190609 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 284317 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 451046 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 436671 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 9034 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 34387 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 39780 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 40172 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 41064 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

ВР повернула комітету законопроект про податок на азартні ігри

Київ • УНН

 • 13586 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у четвер направила до комітету для підготовки на повторне перше читання доопрацьований законопроект № 2713-д щодо оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей. Рішення підтримало 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

ВР повернула комітету законопроект про податок на азартні ігри

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом встановлюється порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей – 10%. Крім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб’єкти господарювання також сплачуватимуть податок на прибуток за загальною ставкою 18%. При цьому нарахований суб’єктом податок на дохід від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою ставкою податку.

Поряд з цим, проектом передбачається, що великі виграші - більше 8 мінімальних заробітних плат (48 тис. грн.) підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що буде додатковим стимулом для виведення з тіні ринку грального бізнесу, адже на сьогодні передбачено оподаткування усіх виграшів незалежно від суми.

Також пропонується скасувати потрійну плату за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також за гральний автомат, натомість не запроваджувати нульову ставку податку на дохід.

Що було раніше

Зазначимо, що на засіданні 4 лютого Верховна Рада провалила голосування в першому читанні проекти закону №№ 4351, 4351-1 та 4351-2 про внесення змін до ЗУ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.

З моменту внесення Кабміном до парламенту проекту Держбюджету-2021 його критики говорять про те, що доходи нереальні і витрат багато. Одним з каменів спотикання стали податки для грального бізнесу, який тільки починає розвиватися в Україні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.34
Bitcoin
$81,545.00
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.91
Золото
$3,122.06
Ethereum
$1,593.45