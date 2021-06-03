ВР повернула комітету законопроект про податок на азартні ігри

Деталі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом встановлюється порядок та ставки оподаткування діяльності з організації та проведення азартних ігор та лотерей.

Пропонується встановити єдину ставку податку на дохід (валовий ігровий дохід), отриманий від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей – 10%. Крім податку на дохід, законопроектом передбачається, що суб’єкти господарювання також сплачуватимуть податок на прибуток за загальною ставкою 18%. При цьому нарахований суб’єктом податок на дохід від такої діяльності є різницею та зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб’єкта.

При здійсненні організаторами азартних ігор іншої діяльності передбачається нарахування та сплата ними податку на прибуток за базовою ставкою податку.

Поряд з цим, проектом передбачається, що великі виграші - більше 8 мінімальних заробітних плат (48 тис. грн.) підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, що буде додатковим стимулом для виведення з тіні ринку грального бізнесу, адже на сьогодні передбачено оподаткування усіх виграшів незалежно від суми.

Також пропонується скасувати потрійну плату за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності, на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, а також за гральний автомат, натомість не запроваджувати нульову ставку податку на дохід.

Що було раніше

Зазначимо, що на засіданні 4 лютого Верховна Рада провалила голосування в першому читанні проекти закону №№ 4351, 4351-1 та 4351-2 про внесення змін до ЗУ “Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор”.



З моменту внесення Кабміном до парламенту проекту Держбюджету-2021 його критики говорять про те, що доходи нереальні і витрат багато. Одним з каменів спотикання стали податки для грального бізнесу, який тільки починає розвиватися в Україні.