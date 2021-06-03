ВР вернула комитету законопроект о налоге на азартные игры

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуску и проведению лотерей - 10%. Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования также будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%. При этом начисленный субъектом налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат к налогообложению такого субъекта.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой ставке налога.

Наряду с этим, проектом предусматривается, что крупные выигрыши - более 8 минимальных заработных плат (48 тыс. грн) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что будет дополнительным стимулом для выведения из тени рынка игорного бизнеса, ведь сегодня предусмотрено налогообложение всех выигрышей независимо от суммы.

Также предлагается отменить тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат, но не вводить нулевую ставку налога на доход.

Что было раньше

Отметим, что на заседании 4 февраля Верховная Рада провалила голосование в первом чтении проекта закона №№ 4351, 4351-1 и 4351-2 о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



С момента внесения Кабмином в парламент проекта госбюджета-2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. Одним из камней преткновения стали налоги для игорного бизнеса, который только начинает развиваться в Украине.