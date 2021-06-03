ВР вернула комитету законопроект о налоге на азартные игры

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 33568 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 70842 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 87203 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 246408 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 141292 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 412613 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 320391 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216762 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245767 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255994 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 15692 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 14974 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 15269 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

5 апреля, 03:39 • 13909 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 24824 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 14173 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 25431 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 147225 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 246408 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 412613 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15747 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 24325 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 53394 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 77312 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 62031 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

ВР вернула комитету законопроект о налоге на азартные игры

Киев • УНН

 • 13586 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг направила в комитет для подготовки на повторное первое чтение доработанный законопроект № 2713-д о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Решение поддержало 229 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

ВР вернула комитету законопроект о налоге на азартные игры

Детали

Согласно пояснительной записке, законопроектом устанавливается порядок и ставки налогообложения деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей.

Предлагается установить единую ставку налога на доход (валовой игровой доход), полученный от организации и проведения азартных игр и выпуску и проведению лотерей - 10%. Кроме налога на доход, законопроектом предусматривается, что субъекты хозяйствования также будут платить налог на прибыль по общей ставке 18%. При этом начисленный субъектом налог на доход от такой деятельности является разницей и уменьшает финансовый результат к налогообложению такого субъекта.

При осуществлении организаторами азартных игр иной деятельности предусматривается начисление и уплата ими налога на прибыль по базовой ставке налога.

Наряду с этим, проектом предусматривается, что крупные выигрыши - более 8 минимальных заработных плат (48 тыс. грн) подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором, что будет дополнительным стимулом для выведения из тени рынка игорного бизнеса, ведь сегодня предусмотрено налогообложение всех выигрышей независимо от суммы.

Также предлагается отменить тройную плату за лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности, на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет, а также за игровой автомат, но не вводить нулевую ставку налога на доход.

Что было раньше

Отметим, что на заседании 4 февраля Верховная Рада провалила голосование в первом чтении проекта закона №№ 4351, 4351-1 и 4351-2 о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

С момента внесения Кабмином в парламент проекта госбюджета-2021 его критики говорят о том, что доходы нереальны и расходов много. Одним из камней преткновения стали налоги для игорного бизнеса, который только начинает развиваться в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84