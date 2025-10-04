Вплив цукру у раціоні вагітних на життя дітей: дослідження відкриває довгострокові ефекти

Дослідження Брістольського університету виявило, що діти матерів, які споживали більше цукру, виростали з нижчим ІМТ, менше їли солодкого та мали кращі шкільні результати. Про це пише УНН із посиланням на Medical Xpress.

Деталі

Дослідники зосередилися на унікальній події у Великій Британії. 24 квітня 1949 року, після семи років, британський уряд скасував нормування кондитерських виробів, що призвело до черг по всій країні та сплеску попиту на шоколад і солодощі. Люди, включаючи вагітних жінок, відчайдушно прагнули побалувати себе.

У дослідженні розглядалося, як споживання цукру матір'ю під час вагітності може вплинути на здоров'я її дитини в подальшому житті.

Дослідницька група використала дані про здоров'я та спосіб життя від 36 000 до 85 000 учасників британського біобанку, народжених між квітнем 1947 року та травнем 1952 року, щоб з'ясувати, як вплив більшої кількості цукру в утробі матері вплинув на результати в подальшому житті.

Вчені розглянули низку факторів, включаючи серцеві захворювання , масу тіла , зріст, діабет, дієту, освіту та вагу при народженні , і виявили, що дієта з високим вмістом цукру залишила довгостроковий слід у житті немовлят.

Дослідники виявили, що люди, які "зазнали сплеску цукру в утробі матері в 1949 році, мали нижчий ІМТ у дорослому віці та краще навчалися в школі. Ці особи також споживали на 0,9% менше цукру".

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Стефані фон Хінке, професор економіки з Брістольської школи економіки та провідний автор дослідження, сказала: "Післявоєнне нормування продуктів харчування у Великій Британії закінчилося 70 років тому. Наше дослідження показує, що ця епоха в історії харчування залишила дивовижну спадщину, яка досі з нами".

За її словами результати узгоджуються з концепцією "фетального програмування", де пренатальні умови, включаючи дієту, впливають на здоров'я та поведінку в довгостроковій перспективі.

Іншими словами, дієта з високим вмістом цукру 1949 року допомогла цим немовлятам впоратися зі світом з високим вмістом цукру, в якому ми зараз живемо. Інша теорія полягає в тому, що ласощі допомагали матерям зняти стрес. Можливо, це щастя дозволяло матерям краще зв’язатися зі своїми новонародженими, сприяючи розвитку малюків - вказала вона.

Однак дослідники застерігають від наслідків раптового, тимчасового збільшення споживання цукру , подібного до того, що спостерігалося в 1949 році.

Професор фон Хінке, який досліджує економіку здоров'я та харчування, додав, що це дослідження не підтримує дієту з високим вмістом цукру під час вагітності. Так, дієта 1949 року дуже відрізнялася від сучасної, оскільки багато інших продуктів харчування нормувалися.

"Наші результати чітко показують, що те, що робить мати під час вагітності - що вона їсть, скільки курить і п'є, і наскільки вона щаслива - може вплинути на дитину в подальшому житті, коли їй виповниться 50, 60 чи 70 років", - підсумував Хінке.

Нагадаємо

Нове дослідження виявило, що підвищення температури через зміну клімату змушує американців споживати більше цукру, переважно у вигляді солодких напоїв та морозива. Це може загострити проблеми зі здоров'ям, особливо серед менш заможних верств населення.

Додаткові 15 хвилин сну можуть продовжити життя на роки – дослідження