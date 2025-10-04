$41.280.05
Влияние сахара в рационе беременных на жизнь детей: исследование открывает долгосрочные эффекты

Киев • УНН

 • 914 просмотра

Исследование Бристольского университета показало, что дети матерей, которые потребляли больше сахара во время беременности, имели более низкий ИМТ, меньше ели сладкого и лучше учились в школе. Это связано с отменой нормирования кондитерских изделий в Великобритании в 1949 году.

Влияние сахара в рационе беременных на жизнь детей: исследование открывает долгосрочные эффекты

Исследование Бристольского университета показало, что дети матерей, которые потребляли больше сахара, вырастали с более низким ИМТ, меньше ели сладкого и имели лучшие школьные результаты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Medical Xpress.

Детали

Исследователи сосредоточились на уникальном событии в Великобритании. 24 апреля 1949 года, после семи лет, британское правительство отменило нормирование кондитерских изделий, что привело к очередям по всей стране и всплеску спроса на шоколад и сладости. Люди, включая беременных женщин, отчаянно стремились побаловать себя.

В исследовании рассматривалось, как потребление сахара матерью во время беременности может повлиять на здоровье ее ребенка в дальнейшей жизни.

Исследовательская группа использовала данные о здоровье и образе жизни от 36 000 до 85 000 участников британского биобанка, родившихся между апрелем 1947 года и маем 1952 года, чтобы выяснить, как влияние большего количества сахара в утробе матери повлияло на результаты в дальнейшей жизни.

Ученые рассмотрели ряд факторов, включая сердечные заболевания, массу тела, рост, диабет, диету, образование и вес при рождении, и обнаружили, что диета с высоким содержанием сахара оставила долгосрочный след в жизни младенцев.

Исследователи обнаружили, что люди, которые "испытали всплеск сахара в утробе матери в 1949 году, имели более низкий ИМТ во взрослом возрасте и лучше учились в школе. Эти люди также потребляли на 0,9% меньше сахара".

Стефани фон Хинке, профессор экономики из Бристольской школы экономики и ведущий автор исследования, сказала: "Послевоенное нормирование продуктов питания в Великобритании закончилось 70 лет назад. Наше исследование показывает, что эта эпоха в истории питания оставила удивительное наследие, которое до сих пор с нами".

По ее словам, результаты согласуются с концепцией "фетального программирования", где пренатальные условия, включая диету, влияют на здоровье и поведение в долгосрочной перспективе.

Другими словами, диета с высоким содержанием сахара 1949 года помогла этим младенцам справиться с миром с высоким содержанием сахара, в котором мы сейчас живем. Другая теория заключается в том, что лакомства помогали матерям снять стресс. Возможно, это счастье позволяло матерям лучше связаться со своими новорожденными, способствуя развитию малышей

- указала она.

Однако исследователи предостерегают от последствий внезапного, временного увеличения потребления сахара, подобного тому, что наблюдалось в 1949 году.

Профессор фон Хинке, который исследует экономику здоровья и питания, добавил, что это исследование не поддерживает диету с высоким содержанием сахара во время беременности. Так, диета 1949 года очень отличалась от современной, поскольку многие другие продукты питания нормировались.

"Наши результаты четко показывают, что то, что делает мать во время беременности - что она ест, сколько курит и пьет, и насколько она счастлива - может повлиять на ребенка в дальнейшей жизни, когда ему исполнится 50, 60 или 70 лет", - подытожил Хинке.

Напомним

Новое исследование выявило, что повышение температуры из-за изменения климата заставляет американцев потреблять больше сахара, преимущественно в виде сладких напитков и мороженого. Это может обострить проблемы со здоровьем, особенно среди менее обеспеченных слоев населения.

Алена Уткина

ОбществоЗдоровье
Великобритания