Дополнительные 15 минут сна могут продлить жизнь на годы – исследование

Австралийские ученые выяснили, что даже 15 минут дополнительного сна, немного больше физической активности и дополнительная порция овощей или фруктов могут снизить риск преждевременной смерти на 10%.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Команда профессора Эммануэля Стаматакиса, исследователя физических упражнений, базирующаяся в Университете Сиднея, изучила данные 60 тысяч человек за восьмилетний период, зафиксировав, как долго они спят, сколько минут они тратят на физические упражнения и их показатель качества питания (DQS).

Оценка по шкале DQS (от 100 до 100) основывается на потреблении овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов, цельного зерна, растительных масел, рафинированных зерен, обработанного мяса и необработанного мяса.

Ранее исследование показало, что каждый седьмой британец спит менее пяти часов, что значительно меньше рекомендованных NHS семи-девяти часов.

Команда профессора Стаматакиса обнаружила, что если вы спите 5,5 часов, занимаетесь физическими упражнениями всего 7,3 минуты в день, а ваш балл по шкале DQS составляет 36,9, то чтобы снизить риск смертности, нужно подкорректировать эти три сферы.

Удлиненный сон на 15 минут, более длительные физические упражнения на 1,6 минуты и употребление дополнительной половины порции овощей в день - или на одну порцию обработанного мяса меньше в неделю - может снизить риск смерти на 10% - говорится в публикации.

Если вы спите еще дольше на 75 минут в день, посвящаете 12,5 минут в день умеренно-интенсивным физическим упражнениям и повышаете свой балл по шкале DQS на 25 баллов до 61,9, риск смерти уменьшается вдвое, пишет издание со ссылкой на данные команды.

Отмечается, что примерами умеренно-интенсивных физических упражнений являются плавание, бег, силовая ходьба, водная аэробика, двойной теннис, танцы и езда на велосипеде.

Половина порции овощей может быть: стеблем брокколи, столовой ложкой вареного шпината, чайной ложкой вареной капусты кейл с горкой, 2,5 см огурца или половиной среднего помидора.

Тем временем, к обработанному мясу, которое можно исключить, относятся бекон, колбаски, ветчина, хот-доги, салями, солонина и спам. Другие исследования связывают высокообработанную пищу с ожирением, сердечными заболеваниями, колоректальным раком и раком молочной железы, диабетом и деменцией.

Аналогично, исследования показали, что длительный недостаток сна повышает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта - говорится в статье.

Идеальным "оптимальным сочетанием", как обнаружили австралийские исследователи, было "от 7,2 до восьми часов сна, от 42 до 103 минут умеренно-интенсивных физических упражнений и высокий показатель DQS".

В журнале BMC Medicine австралийские исследователи отметили, что изменения в этих трех сферах - SPAN, что расшифровывается как сон, физическая активность и сон - лучше всего работают в сочетании.

Мы хотим снизить планку участия и снизить планку движения. Речь идет о том, чтобы предоставить варианты тем 80 или 85 процентам населения, которые не заинтересованы в регулярных, структурированных физических упражнениях. Эти шаги, пояснил он, "не являются оптимальным фитнес-решением", которое потребует "структурированных упражнений" и "серьезных обязательств" - сказал профессор Стаматакис.

"Это доступные и управляемые изменения, которые могут повлиять на то, что люди внедряют их, в идеале одновременно, в свою жизнь в долгосрочной перспективе", – сказал профессор.

Доктор Николас Комель из того же университета добавил: "Речь идет о нескольких минутах дополнительной продолжительности тренировки на 15 минут в сочетании с 15 дополнительными минутами сна и от половины до одной дополнительной порции фруктов и овощей, или аналогичные улучшения в других аспектах нашего рациона".

