Дополнительные 15 минут сна могут продлить жизнь на годы – исследование

$41.280.05
48.500.13
ukenru
10:33 • 6152 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 18482 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:02 • 21902 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 17224 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 18195 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 15727 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15094 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 18029 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30854 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52541 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4м/с
77%
755мм
Популярные новости
РФ, вероятно, возобновила тайные поставки оружия из Северной КореиPhoto3 октября, 03:06 • 9408 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 21572 просмотра
Полтавская область ночью подверглась массированной атаке рф: пострадали объекты энергетики3 октября, 05:27 • 7782 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31617 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 13816 просмотра
публикации
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 18482 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 21902 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму3 октября, 05:32 • 31855 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 46192 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 54014 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Полтавская область
Государственная граница Украины
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 14047 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 25609 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 68698 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 76369 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 56923 просмотра
Актуальное
Forbes
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер

Дополнительные 15 минут сна могут продлить жизнь на годы – исследование

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

Австралийские ученые выяснили, что дополнительные 15 минут сна, немного больше физической активности и дополнительная порция овощей или фруктов могут снизить риск преждевременной смерти на 10%. Исследование охватило данные 60 тысяч человек за восьмилетний период, анализируя сон, физическую активность и качество питания.

Дополнительные 15 минут сна могут продлить жизнь на годы – исследование

Австралийские ученые выяснили, что даже 15 минут дополнительного сна, немного больше физической активности и дополнительная порция овощей или фруктов могут снизить риск преждевременной смерти на 10%.

Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Команда профессора Эммануэля Стаматакиса, исследователя физических упражнений, базирующаяся в Университете Сиднея, изучила данные 60 тысяч человек за восьмилетний период, зафиксировав, как долго они спят, сколько минут они тратят на физические упражнения и их показатель качества питания (DQS).

Оценка по шкале DQS (от 100 до 100) основывается на потреблении овощей, фруктов, рыбы, молочных продуктов, цельного зерна, растительных масел, рафинированных зерен, обработанного мяса и необработанного мяса.

Ранее исследование показало, что каждый седьмой британец спит менее пяти часов, что значительно меньше рекомендованных NHS семи-девяти часов.

Команда профессора Стаматакиса обнаружила, что если вы спите 5,5 часов, занимаетесь физическими упражнениями всего 7,3 минуты в день, а ваш балл по шкале DQS составляет 36,9, то чтобы снизить риск смертности, нужно подкорректировать эти три сферы.

Удлиненный сон на 15 минут, более длительные физические упражнения на 1,6 минуты и употребление дополнительной половины порции овощей в день - или на одну порцию обработанного мяса меньше в неделю - может снизить риск смерти на 10%

- говорится в публикации.

Если вы спите еще дольше на 75 минут в день, посвящаете 12,5 минут в день умеренно-интенсивным физическим упражнениям и повышаете свой балл по шкале DQS на 25 баллов до 61,9, риск смерти уменьшается вдвое, пишет издание со ссылкой на данные команды.

Отмечается, что примерами умеренно-интенсивных физических упражнений являются плавание, бег, силовая ходьба, водная аэробика, двойной теннис, танцы и езда на велосипеде.

Половина порции овощей может быть: стеблем брокколи, столовой ложкой вареного шпината, чайной ложкой вареной капусты кейл с горкой, 2,5 см огурца или половиной среднего помидора.

Тем временем, к обработанному мясу, которое можно исключить, относятся бекон, колбаски, ветчина, хот-доги, салями, солонина и спам. Другие исследования связывают высокообработанную пищу с ожирением, сердечными заболеваниями, колоректальным раком и раком молочной железы, диабетом и деменцией.

Аналогично, исследования показали, что длительный недостаток сна повышает риск ожирения, диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта

- говорится в статье.

Ученые доказали, что микропластик разрушает кости и способствует остеопорозу29.09.25, 10:08 • 3486 просмотров

Идеальным "оптимальным сочетанием", как обнаружили австралийские исследователи, было "от 7,2 до восьми часов сна, от 42 до 103 минут умеренно-интенсивных физических упражнений и высокий показатель DQS".

В журнале BMC Medicine австралийские исследователи отметили, что изменения в этих трех сферах - SPAN, что расшифровывается как сон, физическая активность и сон - лучше всего работают в сочетании.

Мы хотим снизить планку участия и снизить планку движения. Речь идет о том, чтобы предоставить варианты тем 80 или 85 процентам населения, которые не заинтересованы в регулярных, структурированных физических упражнениях. Эти шаги, пояснил он, "не являются оптимальным фитнес-решением", которое потребует "структурированных упражнений" и "серьезных обязательств"

- сказал профессор Стаматакис.

"Это доступные и управляемые изменения, которые могут повлиять на то, что люди внедряют их, в идеале одновременно, в свою жизнь в долгосрочной перспективе", – сказал профессор.

Доктор Николас Комель из того же университета добавил: "Речь идет о нескольких минутах дополнительной продолжительности тренировки на 15 минут в сочетании с 15 дополнительными минутами сна и от половины до одной дополнительной порции фруктов и овощей, или аналогичные улучшения в других аспектах нашего рациона".

Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы29.09.25, 15:39 • 75347 просмотров

Алена Уткина

ЗдоровьеЛайфхаки