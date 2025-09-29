Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы

Острая реакция на стресс — временная реакция, развивающаяся у человека в ответ на необычный физический или психический стресс. Подобное расстройство трудно идентифицировать, но принять своевременные меры крайне важно. Например, вражеские обстрелы, с которыми Украина сталкивается ежедневно, несут не только физические разрушения и угрозу здоровью, но и сильный стресс. Он способен изменять жизнь людей, оказавшихся в эпицентре бедствия. В комментарии УНН психотерапевт кризисных и переходных периодов жизни Оксана Коллинз рассказала об основных признаках острой стрессовой реакции, методах борьбы со стрессом.

Подробности

Что такое острая реакция на стресс

Как отмечает Коллинз, острая реакция на стресс — это «в целом наша естественная реакция нашего тела, нашей психики, на определенную угрожающую ситуацию, когда есть необходимость мобилизовать ресурсы, силы для защиты и, собственно, выжить в этой ситуации, которая является реально или потенциально угрожающей для нас».

«Ну и конечно во время войны такие реакции происходят не только на линии фронта, в прифронтовых территориях, на самом фронте, в зоне боевых действий, но и среди гражданского населения, когда есть эти массовые атаки, когда есть угроза жизни, здоровью и определенные ситуации могут быть чрезмерными для нашей психики. Собственно, острая стрессовая реакция разворачивается тогда, когда ресурсов нашей психики недостаточно, чтобы обработать эту ситуацию. То есть стимул настолько силен, что вот эта реакция нашей психики и нашего мозга не зависит от наших волевых усилий, не зависит от нашего желания, а является действительно такой автоматической реакцией, которая срабатывает», — отмечает Коллинз.

Как организм реагирует на стрессовые ситуации, физические и психологические проявления

«Если это такая острая автоматическая реакция, то наш организм реагирует такими уже нам хорошо знакомыми реакциями. Вариативность реакции в реальности может быть разнообразной и комбинированной на самом деле. У нас может начать биться сердце быстрее, мы можем начать дышать чаще, у нас напрягаются мышцы, в тот же момент, если заглянуть на такой нейробиологический уровень, что с нашим организмом происходит, то с одной стороны у нас вот эта мобилизация происходит, и есть такая система, как симпатическая нервная система наша, вегетативная, которая как раз отвечает за эту мобилизацию в стрессовых ситуациях. И вот ее задача как раз нам помочь вынести себя из эпицентра этой опасной ситуации, поэтому и мобилизуются вот эти все реакции, и вот эти все мобилизуются ресурсы, и возникают эти все реакции, и потом это, конечно, влияет и на нашу возможность обрабатывать информацию вокруг, на наши когнитивные способности в этот момент, и реакция, которая может быть, это то, что сужается наш фокус внимания, наши мысли, сконцентрированы на выживании, на здесь и сейчас, на том, чтобы выжить прямо здесь и сейчас», — говорит Коллинз.

По ее словам, часто люди могут описывать эту реакцию как то, что будто все было как в тумане, недостаточно осознанно, непонятно, что происходило и какие-то моменты просто стираются даже из памяти.

Однако, она отмечает, что нейробиологи также отмечают, что обычно есть реакция нашей симпатической нервной системы, но иногда бывает так, что из-за большого перенапряжения срабатывает еще и парасимпатическая нервная система, которая обычно должна работать в моменты, когда мы расслабляемся, когда мы восстанавливаемся, когда мы проживаем что-то приятное и происходит восстановление.

«Но парасимпатическая система тоже может активироваться при стрессе, при острой реакции. И тогда у нас происходит такая реакция, что парасимпатическая нервная система включается тоже и гасит вот эту симпатическую, которая активизировала нас, мобилизовала надежду на выживание. И в этот момент могут происходить такие вещи, как, например, ощущение сильной слабости, тело будто обмякает, мы садимся на пол, кажется, не можем пошевелиться, иногда может быть даже до потери сознания. И вот такой механизм тоже возможен при острой стрессовой реакции», — добавляет психолог.

Кроме этого, может быть еще реакция замирания, то есть человек будто замер, он выглядит заторможенным, но в этот же момент части его нервной системы будто постоянно обрабатывают и сканируют ситуацию вокруг, и здесь может быть такой момент, что человек выглядит таким замершим, будто не реагирующим, но в тот же момент может произойти активация, человек начнет там действовать, порой хаотично, порой целенаправленно, то есть делать какие-то определенные шаги.

«То есть может быть вот такая вариативность именно того, что происходит. И конечно все это является нашим таким естественным защитным механизмом. Если говорить об эмоциональных еще реакциях, то можно отметить, конечно, доминирование страха, что может достигать такой паники. В мыслях тоже это может сказаться на какой-то хаотичности и могут быть даже эти эмоциональные проявления, "взрывы" такие через крик, слезы, какую-то агрессию или наоборот какую-то отстраненность, пустоту. Если говорить о телесных реакциях, то может быть такое, как одышка, дрожь, потливость», — добавляет психолог

Методы борьбы со стрессом в повседневной жизни

Действительно, мы не можем, скажем, предотвратить то, чтобы наши реакции разворачивались определенным образом, или какие-то события стали для нас менее стрессовыми, как я уже сказала, это непредсказуемо, и оно не зависит от наших волевых усилий, или нашей какой-то подготовки. Однако, мы действительно можем кое-что делать для себя в более спокойные периоды. И прежде всего, это конечно как накопление так называемого ресурса, который может нам помочь проживать состояние стресса и наши реакции, как быстрее найти способов выхода из них и иметь больше ресурса, чтобы обработать эти стрессовые ситуации. И в этом помогают, конечно, наши накопленные знания об этом и наши умения — подчеркивает Коллинз.

Она отмечает, что отличным способом восстановиться после стрессовых реакций, да и вообще пережитых стрессов, является активация так называемой дофаминовой системы — «заняться делом», когда мы направляем свою активность на что-то значимое, в чем мы видим смысл и действительно имеем определенную цель, которую нам важно достичь.

«Но здесь тоже надо быть очень осторожным с этим, потому что мы можем на дофаминовой системе немного потерять ощущение контакта со своей усталостью, истощиться слишком и тогда иметь несколько другие проблемы, что уже не будет способствовать, скажем так, как раз восстановлению, а больше как выкачивать наши ресурсы», — отмечает психолог.

Профессиональная помощь и поддержка

Эксперт подчеркивает, что профессиональная помощь при стрессе не будет лишней, если вы чувствуете, что ваша стрессовая реакция является долговременной, что считается долговременной.

«На самом деле наша реакция на стресс может быть от нескольких часов до нескольких недель, и даже месяцев и может быть так, да, что эта острая стрессовая реакция может дальше переходить в постстрессовое расстройство, и конечно более сложные процессы нашей психики. Поэтому здесь надо понаблюдать, действительно, если вы чувствуете, что несколько недель, а тем более, если это месяц, или месяцы, вы чувствуете ухудшение своего состояния, когда особенно вы чувствуете такую, как гиперактивацию и постоянное ощущение настороженности того, что надо быть начеку, или вы чувствуете какую-то замороженность сильно эмоций, может быть такое, что не чувствует ничего, или нет чувств, мне все равно, но при этом там как бы и вкуса нет, и ничего не хочется, и все как-то потеряло смысл. То это действительно могут быть те звоночки, которые могут приглашать, обратиться уже за профессиональной помощью, поддержкой», — говорит психолог.

