Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 2078 просмотра
РФ хочет подключить ЗАЭС к своей энергосистеме, несмотря на риски ядерного инцидента – Сибига
11:33 • 9774 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться
10:00 • 9774 просмотра
ЕС планирует ограничить передвижение российских дипломатов в Европе из-за угрозы подрывной деятельности
07:20 • 15939 просмотра
Добропольское контрнаступление: Сырский сообщил, что часть вражеских подразделений в окружении, освобождено 175 кв. км территории
29 сентября, 06:17 • 10072 просмотра
Золото установило исторический рекорд в $3800 за унцию: какова причина
29 сентября, 05:05 • 26452 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф - Келлог
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 48089 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 69850 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 50631 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 44294 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярные новости
Партия Майи Санду лидирует на выборах в парламент Молдовы: обработано более 98% протоколов29 сентября, 03:06 • 10410 просмотра
В США в шасси самолета из Европы обнаружили мертвого безбилетного пассажира29 сентября, 06:18 • 11897 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19242 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12055 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9164 просмотра
публикации
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы12:39 • 554 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться11:33 • 9778 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto10:29 • 9588 просмотра
Рейдерство вместо правосудия: история десятилетнего преследования НАБУ бизнесмена Федорычева10:08 • 12300 просмотра
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00 • 72030 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Андрей Сибига
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Польша
Европа
Молдова
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto10:42 • 4490 просмотра
Bad Bunny станет хедлайнером шоу в перерыве Супербоула 2026 года07:05 • 19453 просмотра
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известноPhotoVideo29 сентября, 01:17 • 26410 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37 • 36120 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 99267 просмотра
Актуальное
ТикТок
Instagram
Хранитель
R-360 Нептун
MIM-104 Patriot

Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Психотерапевт Оксана Коллинз раскрывает признаки острой стрессовой реакции, ее физические и психологические проявления. Она также дает советы по методам борьбы со стрессом и важности профессиональной помощи.

Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы

Острая реакция на стресс — временная реакция, развивающаяся у человека в ответ на необычный физический или психический стресс. Подобное расстройство трудно идентифицировать, но принять своевременные меры крайне важно. Например, вражеские обстрелы, с которыми Украина сталкивается ежедневно, несут не только физические разрушения и угрозу здоровью, но и сильный стресс. Он способен изменять жизнь людей, оказавшихся в эпицентре бедствия. В комментарии УНН психотерапевт кризисных и переходных периодов жизни Оксана Коллинз рассказала об основных признаках острой стрессовой реакции, методах борьбы со стрессом.

Подробности

Что такое острая реакция на стресс

Как отмечает Коллинз, острая реакция на стресс — это «в целом наша естественная реакция нашего тела, нашей психики, на определенную угрожающую ситуацию, когда есть необходимость мобилизовать ресурсы, силы для защиты и, собственно, выжить в этой ситуации, которая является реально или потенциально угрожающей для нас».

«Ну и конечно во время войны такие реакции происходят не только на линии фронта, в прифронтовых территориях, на самом фронте, в зоне боевых действий, но и среди гражданского населения, когда есть эти массовые атаки, когда есть угроза жизни, здоровью и определенные ситуации могут быть чрезмерными для нашей психики. Собственно, острая стрессовая реакция разворачивается тогда, когда ресурсов нашей психики недостаточно, чтобы обработать эту ситуацию. То есть стимул настолько силен, что вот эта реакция нашей психики и нашего мозга не зависит от наших волевых усилий, не зависит от нашего желания, а является действительно такой автоматической реакцией, которая срабатывает», — отмечает Коллинз.

Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают28.09.25, 09:00 • 44294 просмотра

Как организм реагирует на стрессовые ситуации, физические и психологические проявления

«Если это такая острая автоматическая реакция, то наш организм реагирует такими уже нам хорошо знакомыми реакциями. Вариативность реакции в реальности может быть разнообразной и комбинированной на самом деле. У нас может начать биться сердце быстрее, мы можем начать дышать чаще, у нас напрягаются мышцы, в тот же момент, если заглянуть на такой нейробиологический уровень, что с нашим организмом происходит, то с одной стороны у нас вот эта мобилизация происходит, и есть такая система, как симпатическая нервная система наша, вегетативная, которая как раз отвечает за эту мобилизацию в стрессовых ситуациях. И вот ее задача как раз нам помочь вынести себя из эпицентра этой опасной ситуации, поэтому и мобилизуются вот эти все реакции, и вот эти все мобилизуются ресурсы, и возникают эти все реакции, и потом это, конечно, влияет и на нашу возможность обрабатывать информацию вокруг, на наши когнитивные способности в этот момент, и реакция, которая может быть, это то, что сужается наш фокус внимания, наши мысли, сконцентрированы на выживании, на здесь и сейчас, на том, чтобы выжить прямо здесь и сейчас», — говорит Коллинз.

По ее словам, часто люди могут описывать эту реакцию как то, что будто все было как в тумане, недостаточно осознанно, непонятно, что происходило и какие-то моменты просто стираются даже из памяти.

Однако, она отмечает, что нейробиологи также отмечают, что обычно есть реакция нашей симпатической нервной системы, но иногда бывает так, что из-за большого перенапряжения срабатывает еще и парасимпатическая нервная система, которая обычно должна работать в моменты, когда мы расслабляемся, когда мы восстанавливаемся, когда мы проживаем что-то приятное и происходит восстановление.

Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье26.09.25, 09:40 • 90182 просмотра

«Но парасимпатическая система тоже может активироваться при стрессе, при острой реакции. И тогда у нас происходит такая реакция, что парасимпатическая нервная система включается тоже и гасит вот эту симпатическую, которая активизировала нас, мобилизовала надежду на выживание. И в этот момент могут происходить такие вещи, как, например, ощущение сильной слабости, тело будто обмякает, мы садимся на пол, кажется, не можем пошевелиться, иногда может быть даже до потери сознания. И вот такой механизм тоже возможен при острой стрессовой реакции», — добавляет психолог.

Кроме этого, может быть еще реакция замирания, то есть человек будто замер, он выглядит заторможенным, но в этот же момент части его нервной системы будто постоянно обрабатывают и сканируют ситуацию вокруг, и здесь может быть такой момент, что человек выглядит таким замершим, будто не реагирующим, но в тот же момент может произойти активация, человек начнет там действовать, порой хаотично, порой целенаправленно, то есть делать какие-то определенные шаги.

Головокружение, стресс и мигрень: комплексный подход к диагностике и коррекции головокружения25.09.25, 10:15 • 40378 просмотров

«То есть может быть вот такая вариативность именно того, что происходит. И конечно все это является нашим таким естественным защитным механизмом. Если говорить об эмоциональных еще реакциях, то можно отметить, конечно, доминирование страха, что может достигать такой паники. В мыслях тоже это может сказаться на какой-то хаотичности и могут быть даже эти эмоциональные проявления, "взрывы" такие через крик, слезы, какую-то агрессию или наоборот какую-то отстраненность, пустоту. Если говорить о телесных реакциях, то может быть такое, как одышка, дрожь, потливость», — добавляет психолог

Методы борьбы со стрессом в повседневной жизни

Действительно, мы не можем, скажем, предотвратить то, чтобы наши реакции разворачивались определенным образом, или какие-то события стали для нас менее стрессовыми, как я уже сказала, это непредсказуемо, и оно не зависит от наших волевых усилий, или нашей какой-то подготовки. Однако, мы действительно можем кое-что делать для себя в более спокойные периоды. И прежде всего, это конечно как накопление так называемого ресурса, который может нам помочь проживать состояние стресса и наши реакции, как быстрее найти способов выхода из них и иметь больше ресурса, чтобы обработать эти стрессовые ситуации. И в этом помогают, конечно, наши накопленные знания об этом и наши умения

— подчеркивает Коллинз.

Она отмечает, что отличным способом восстановиться после стрессовых реакций, да и вообще пережитых стрессов, является активация так называемой дофаминовой системы — «заняться делом», когда мы направляем свою активность на что-то значимое, в чем мы видим смысл и действительно имеем определенную цель, которую нам важно достичь.

"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости24.09.25, 11:38 • 55134 просмотра

«Но здесь тоже надо быть очень осторожным с этим, потому что мы можем на дофаминовой системе немного потерять ощущение контакта со своей усталостью, истощиться слишком и тогда иметь несколько другие проблемы, что уже не будет способствовать, скажем так, как раз восстановлению, а больше как выкачивать наши ресурсы», — отмечает психолог.

Профессиональная помощь и поддержка

Эксперт подчеркивает, что профессиональная помощь при стрессе не будет лишней, если вы чувствуете, что ваша стрессовая реакция является долговременной, что считается долговременной.

«На самом деле наша реакция на стресс может быть от нескольких часов до нескольких недель, и даже месяцев и может быть так, да, что эта острая стрессовая реакция может дальше переходить в постстрессовое расстройство, и конечно более сложные процессы нашей психики. Поэтому здесь надо понаблюдать, действительно, если вы чувствуете, что несколько недель, а тем более, если это месяц, или месяцы, вы чувствуете ухудшение своего состояния, когда особенно вы чувствуете такую, как гиперактивацию и постоянное ощущение настороженности того, что надо быть начеку, или вы чувствуете какую-то замороженность сильно эмоций, может быть такое, что не чувствует ничего, или нет чувств, мне все равно, но при этом там как бы и вкуса нет, и ничего не хочется, и все как-то потеряло смысл. То это действительно могут быть те звоночки, которые могут приглашать, обратиться уже за профессиональной помощью, поддержкой», — говорит психолог.

В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки28.09.25, 22:09 • 7414 просмотров

Павел Башинский

публикации
Украина