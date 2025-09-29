Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби

Гостра реакція на стрес - тимчасова реакція, що розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес. Подібний розлад важко ідентифікувати, але вжити вчасних заходів вкрай важливо. Наприклад, ворожі обстріли, з якими стикається Україна щодня, несуть не лише фізичні руйнування та загрозу здоров’ю, а й сильний стрес. Він здатний змінювати життя людей, які опинилися в епіцентрі лиха. В коментарі УНН психотерапевтка кризових та перехідних періодів життя Оксана Коллінз розповіла, основні ознаки гострої стресової реакції, методи боротьби зі стресом.

Що таке гостра реакція на стрес

Як зазначає Коллінз, гостра реакція на стрес - це "в цілому наша природна реакція нашого тіла, нашої психіки, на певну загрозливу ситуацію, коли є необхідність мобілізувати ресурси, сили для захисту і, власне, вижити в цій ситуації, що є реально чи потенційно загрозливою для нас".

"Ну і звичайно у час війни такі реакції відбуваються не лише на лінії фронту, в фронтових територіях, на самому фронті, у зоні бойових дій, а і серед цивільного населення, коли є ці атаки масові, коли є загроза життю, здоров'ю і певні ситуації можуть бути надмірними для нашої психіки. Власне, гостра стресова реакція розгортається тоді, коли ресурсів нашої психіки недостатньо, щоб опрацювати цю ситуацію. Тобто стимул настільки сильний, що ось ця реакція нашої психіки і нашого мозку не залежить від наших вольових зусиль, не залежить від нашого бажання, а є дійсно такою автоматичною реакцією, яка спрацьовує", - зазначає Коллінз.

Як організм реагує на стресові ситуації, фізичні та психологічні прояви

"Якщо це така гостра автоматична реакція, то наш організм реагує такими вже нам добре знайомими реакціями. Варіативність реакції в реальності може бути різноманітною і комбінованою насправді. У нас може початися битися серце швидше, ми можемо почати дихати частіше, в нас напружуються м'язи, в той же момент, якщо зазирнути на такий нейробіологічний рівень, що з нашим організмом відбувається, то з одного боку у нас ось ця мобілізація відбувається, і є така система, як симпатична нервова система наша, вегетативна, яка якраз відповідає за цю мобілізацію в стресових ситуаціях. І от її задача якраз нам допомогти винести себе із епіцентру цієї небезпечної ситуації, тому і мобілізуються ось ці всі реакції, і ось ці всі мобілізуються ресурси, і виникають ці всі реакції, і потім це, звісно, впливає і на нашу можливість опрацьовувати інформацію довкола, на наші когнітивні здібності в цей момент, і реакція, яка може бути, це те, що що звужується наш фокус уваги, наші думки, сконцентровані на виживанні, на тут і зараз, на тому, щоб вижити прямо тут і зараз", - каже Коллінз.

За її словами, часто люди можуть описувати цю реакцію як те, що ніби все було як в тумані, недостатньо усвідомлено, незрозуміло, що відбувалося і якісь моменти просто стираються навіть з пам'яті.

Однак, вона зазначає, що нейробіологи також відзначають, що зазвичай є реакція нашої симпатичної нервової системи, але іноді буває так, що через велике перенапруження спрацьовує ще й парасимпатична нервова система, яка зазвичай має працювати в моменти, коли ми розслабляємося, коли ми відновлюємося, коли ми проживаємо щось приємне і відбувається відновлення.

"Але парасимпатична система теж може активуватися при стресі, при гострої реакції. І тоді у нас відбувається така реакція, що парасимпатична нервова система вмикається теж і гасить ось цю симпатичну, яка активізувала нас, мобілізувала надію на виживання. І в цей момент може можуть ставатися такі речі, як, наприклад, відчуття сильної слабкості, тіло ніби обмокає, ми сідаємо на підлогу, здається, не можемо поворохнутися, іноді може бути навіть до втрати свідомості. І ось такий механізм теж можливий при гострій стресовій реакції", - додає психологиня.

Окрім цього, може бути ще реакція завмирання, тобто людина ніби завмерла, вона виглядає пригольмованою, але в цей же момент частини її нервової системи ніби постійно опрацьовують і сканують ситуацію довкола, і тут може бути такий момент, що людина виглядає такою завмерлою, ніби не реагуючою, але в той же момент може відбутися активація людина почне там діяти, часом хаотично, часом цілеспрямована, тобто робити якісь певні кроки.

"Тобто може бути ось така варіативність саме того, що що відбувається. І звісно все це є нашим таким природним захисним механізмом. Якщо говорити про емоційні іще реакції, то можна відзначити, звісно, домінування страху, що може досягати такої паніки. В думках теж це може позначитися на якійсь хаотичності і можуть бути навіть оці емоційні прояви, "вибухи" такі через крик, сльози, якусь агресію або навпаки якусь відстороненість, порожнечу. Якщо говорити про тілесні реакції, то може бути таке, як задишка, тремтіння, пітливість", - додає психологиня

Методи боротьби зі стресом у повсякденному житті

Справді ми не можемо, скажімо, запобігти тому, щоби наші реакції розгорталися певним чином, чи якісь події стали для нас менш стресовими, як я вже сказала, це є непередбачуваним, і воно не залежить від наших вольових зусиль, чи нашої якоїсь підготовки. Проте, ми дійсно можемо дещо робити для себе у більш спокійні періоди. І перш за все, це звичайно як накопичення так званого ресурсу, який може нам допомогти проживати стан стресу і наші реакції, як швидше знайти способів виходу із них і мати більше ресурсу, щоб опрацювати ці стресові ситуації. І в цьому допомагають, звісно, наші накопичені знання про це і наші вміння - наголошує Коллінз.

Вона зазначає, що чудовим способом відновитися після стресових реакцій, та і взагалі пережитих стресів, є активація так званої дофамінової системи - "зайнятися справою", коли ми спрямовуємо свою активність на щось значуще, в чому ми вбачаємо сенс і дійсно маємо певну ціль, яку нам важливо досягти.

"Але тут теж треба бути дуже обережним з цим, тому що ми можемо на дофаміновій системі трохи втратити відчуття контакту зі своєю втомою, виснажитися занадто і тоді мати дещо інші проблеми, що уже да не сприятиме, скажімо так, якраз відновленню, а більше як викачуватиме наші ресурси", - зазначає психологиня.

Професійна допомога та підтримка

Експертка наголошує, що професійна допомога при стресі не буде зайвою, якщо ви відчуваєте, що ваша стресова реакція є довготривалою, що вважається довготривалою.

"Насправді наша реакція на стрес може бути від кількох годин до кількох тижнів, і навіть місяців і може бути так, да, що ця гостра стресова реакція може далі переходити у постстресовий розлад, і звісно складніші процеси нашої психіки. Тому тут треба поспостерігати, дійсно, якщо ви відчуваєте, що кілька тижнів, а тим паче, якщо це місяць, чи місяці, ви відчуваєте погіршення свого стану, коли особливо ви відчуваєте таку, як гіперактивацію і постійне відчуття настороженості того, що треба бути на чеку, або ви відчуваєте якусь замороженість сильно емоцій, може бути таке, що не відчуває нічого, або немає почуттів, мені все рівно, але при цьому там якби і смаку немає, і нічого не хочеться, і все якось втратило сенс. То це дійсно можуть бути ті дзвіночки, які можуть запрошувати, звернутися вже за професійною допомогою, підтримкою", - каже психологиня.

