Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби

$41.480.01
48.410.31
ukenru
11:40 • 3118 перегляди
рф хоче підключити ЗАЕС до своєї енергосистеми попри ризики ядерного інциденту – Сибіга
11:33 • 11763 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 10700 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
07:20 • 16704 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 10733 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 26799 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48297 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 69885 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 50743 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 44304 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
2м/с
92%
755мм
Популярнi новини
Партія Маї Санду лідирує на виборах до парламенту Молдови: опрацьовано понад 98% протоколів29 вересня, 03:06 • 11219 перегляди
У США в шасі літака з Європи виявили мертвого безквиткового пасажира29 вересня, 06:18 • 12958 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20666 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13704 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11202 перегляди
Публікації
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби12:39 • 2614 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися11:33 • 11764 перегляди
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препаратиPhoto10:29 • 11211 перегляди
Рейдерство замість правосуддя: історія десятирічного переслідування НАБУ бізнесмена Федоричева10:08 • 13713 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 72714 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Андрій Сибіга
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Польща
Європа
Молдова
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily МailPhoto10:42 • 5504 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 20676 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 26868 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 36538 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 99698 перегляди
Актуальне
TikTok
Instagram
The Guardian
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot

Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби

Київ • УНН

 • 2566 перегляди

Психотерапевтка Оксана Коллінз розкриває ознаки гострої стресової реакції, її фізичні та психологічні прояви. Вона також надає поради щодо методів боротьби зі стресом та важливості професійної допомоги.

Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби

Гостра реакція на стрес - тимчасова реакція, що розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний або психічний стрес. Подібний розлад важко ідентифікувати, але вжити вчасних заходів вкрай важливо. Наприклад, ворожі обстріли, з якими стикається Україна щодня, несуть не лише фізичні руйнування та загрозу здоров’ю, а й сильний стрес. Він здатний змінювати життя людей, які опинилися в епіцентрі лиха. В коментарі УНН психотерапевтка кризових та перехідних періодів життя Оксана Коллінз розповіла, основні ознаки гострої стресової реакції, методи боротьби зі стресом. 

Деталі 

Що таке гостра реакція на стрес

Як зазначає Коллінз, гостра реакція на стрес - це "в цілому наша природна реакція нашого тіла, нашої психіки, на певну загрозливу ситуацію, коли є необхідність мобілізувати ресурси, сили для захисту і, власне, вижити в цій ситуації, що є реально чи потенційно загрозливою для нас".

"Ну і звичайно у час війни такі реакції відбуваються не лише на лінії фронту, в фронтових територіях, на самому фронті, у зоні бойових дій, а і серед цивільного населення, коли є ці атаки масові, коли є загроза життю, здоров'ю і певні ситуації можуть бути надмірними для нашої психіки. Власне, гостра стресова реакція розгортається тоді, коли ресурсів нашої психіки недостатньо, щоб опрацювати цю ситуацію. Тобто стимул настільки сильний, що ось ця реакція нашої психіки і нашого мозку не залежить від наших вольових зусиль, не залежить від нашого бажання, а є дійсно такою автоматичною реакцією, яка спрацьовує", - зазначає Коллінз. 

Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають28.09.25, 09:00 • 44304 перегляди

Як організм реагує на стресові ситуації, фізичні та психологічні прояви

"Якщо це така гостра автоматична реакція, то наш організм реагує такими вже нам добре знайомими реакціями. Варіативність реакції в реальності може бути різноманітною і комбінованою насправді. У нас може початися битися серце швидше, ми можемо почати дихати частіше, в нас напружуються м'язи, в той же момент, якщо зазирнути на такий нейробіологічний рівень, що з нашим організмом відбувається, то з одного боку у нас ось ця мобілізація відбувається,  і є така система, як симпатична нервова система наша, вегетативна, яка якраз відповідає за цю мобілізацію в стресових ситуаціях. І от її задача якраз нам допомогти винести себе із епіцентру цієї небезпечної ситуації, тому і мобілізуються ось ці всі реакції, і ось ці всі мобілізуються ресурси, і виникають ці всі реакції, і потім це, звісно, впливає і на нашу можливість опрацьовувати інформацію довкола, на наші когнітивні здібності в цей момент, і реакція, яка може бути, це те, що що звужується наш фокус уваги, наші думки, сконцентровані на виживанні, на тут і зараз, на тому, щоб вижити прямо тут і зараз", - каже Коллінз. 

За її словами, часто люди можуть описувати цю реакцію як те, що ніби все було як в тумані, недостатньо усвідомлено, незрозуміло, що відбувалося і якісь моменти просто стираються навіть з пам'яті.

Однак, вона зазначає, що нейробіологи також відзначають, що зазвичай є реакція нашої симпатичної нервової системи, але іноді буває так, що через велике перенапруження спрацьовує ще й парасимпатична нервова система, яка зазвичай має працювати в моменти, коли ми розслабляємося, коли ми відновлюємося, коли ми проживаємо щось приємне і відбувається відновлення.

Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’я26.09.25, 09:40 • 90184 перегляди

"Але парасимпатична система теж може активуватися при стресі, при гострої реакції. І тоді у нас відбувається така реакція, що парасимпатична нервова система вмикається теж і гасить ось цю симпатичну, яка активізувала нас, мобілізувала надію на виживання. І в цей момент може можуть ставатися такі речі, як, наприклад, відчуття сильної слабкості, тіло ніби обмокає, ми сідаємо на підлогу, здається, не можемо поворохнутися, іноді може бути навіть до втрати свідомості. І ось такий механізм теж можливий при гострій стресовій реакції", - додає психологиня. 

Окрім цього, може бути ще реакція завмирання, тобто людина ніби завмерла, вона виглядає пригольмованою, але в цей же момент частини її нервової системи ніби постійно опрацьовують і сканують ситуацію довкола, і тут може бути такий момент, що людина виглядає такою завмерлою, ніби не реагуючою, але в той же момент може відбутися активація людина почне там діяти, часом хаотично, часом цілеспрямована, тобто робити якісь певні кроки.

Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 25.09.25, 10:15 • 40378 переглядiв

"Тобто може бути ось така варіативність саме того, що що відбувається. І звісно все це є нашим таким природним захисним механізмом. Якщо говорити про емоційні іще реакції, то можна відзначити, звісно, домінування страху, що може досягати такої паніки. В думках теж це може позначитися на якійсь хаотичності і можуть бути навіть оці емоційні прояви, "вибухи" такі через крик, сльози, якусь агресію або навпаки якусь відстороненість, порожнечу. Якщо говорити про тілесні реакції, то може бути таке, як задишка, тремтіння, пітливість", - додає психологиня

Методи боротьби зі стресом у повсякденному житті

Справді ми не можемо, скажімо, запобігти тому, щоби наші реакції розгорталися певним чином, чи якісь події стали для нас менш стресовими, як я вже сказала, це є непередбачуваним, і воно не залежить від наших вольових зусиль, чи нашої якоїсь підготовки. Проте, ми дійсно можемо дещо робити для себе у більш спокійні періоди. І перш за все, це звичайно як накопичення так званого ресурсу, який може нам допомогти проживати стан стресу і наші реакції, як швидше знайти способів виходу із них і мати більше ресурсу, щоб опрацювати ці стресові ситуації. І в цьому допомагають, звісно, наші накопичені знання про це і наші вміння

- наголошує Коллінз. 

Вона зазначає, що чудовим способом відновитися після стресових реакцій, та і взагалі пережитих стресів, є активація так званої дофамінової системи - "зайнятися справою", коли ми спрямовуємо свою активність на щось значуще, в чому ми вбачаємо сенс і дійсно маємо певну ціль, яку нам важливо досягти.

"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому 24.09.25, 11:38 • 55136 переглядiв

"Але тут теж треба бути дуже обережним з цим, тому що ми можемо на дофаміновій системі трохи втратити відчуття контакту зі своєю втомою, виснажитися занадто і тоді мати дещо інші проблеми, що уже да не сприятиме, скажімо так, якраз відновленню, а більше як викачуватиме наші ресурси", - зазначає психологиня. 

Професійна допомога та підтримка

Експертка наголошує, що професійна допомога при стресі не буде зайвою, якщо ви відчуваєте, що ваша стресова реакція є довготривалою, що вважається довготривалою.

"Насправді наша реакція на стрес може бути від кількох годин до кількох тижнів, і навіть місяців і може бути так, да, що ця гостра стресова реакція може далі переходити у постстресовий розлад, і звісно складніші процеси нашої психіки. Тому тут треба поспостерігати, дійсно, якщо ви відчуваєте, що кілька тижнів, а тим паче, якщо це місяць, чи місяці, ви відчуваєте погіршення свого стану, коли особливо ви відчуваєте таку, як гіперактивацію і постійне відчуття настороженості того, що треба бути на чеку, або ви відчуваєте якусь замороженість сильно емоцій, може бути таке, що не відчуває нічого, або немає почуттів, мені все рівно, але при цьому там якби і смаку немає, і нічого не хочеться, і все якось втратило сенс. То це дійсно можуть бути ті дзвіночки, які можуть запрошувати, звернутися вже за професійною допомогою, підтримкою", - каже психологиня. 

У Києві жінка померла в укритті від стресу під час російської атаки28.09.25, 22:09 • 7422 перегляди

Павло Башинський

Публікації
Україна