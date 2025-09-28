Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають

Вітамін D допомагає кісткам залишатися міцними, підтримує імунітет і навіть впливає на настрій. Водночас він є повноцінним медичним препаратом, який має чіткі показання й дозування, і має призначатись лікарем, адже надлишок може спричинити проблеми зі здоров’ям. Про це журналісту УНН розповіла сімейна лікарка Марта Більчак.

Що таке вітамін D

Вітамін D - це жиророзчинний вітамін, який працює в організмі майже як гормон і впливає на багато важливих процесів.

Це один із ключових вітамінів для нашого здоров’я. Він допомагає засвоювати кальцій і фосфор, тобто відповідає за міцні кістки та зуби, підтримує нормальну роботу м’язів, бере участь у роботі імунної системи, допомагає боротися з інфекціями. Окрім цього - впливає на настрій і когнітивні функції - пояснює Більчак.

У яких випадках призначають вітамін D

Вітамін D3 виробляється у нашому організмі під час перебування на сонці в середньому з 11:00 до 15:00 залежно від сезону. Але ВООЗ рекомендує уникати полуденного сонця та користуватися SPF-захистом. Тож людям які рідко бувають на сонці, більшу частину часу працюють у приміщенні або мешкають у регіонах із коротким світловим днем, може знадобитися додатковий прийом цього вітаміну.

Також лікарі призначають вітамін D:

немовлятам і дітям, щоб запобігти рахіту;

пацієнтам із підвищеним ризиком остеопорозу або після переломів;

літнім людям, у яких з віком шкіра гірше синтезує цей вітамін, а кістки стають більш крихкими;

вагітним і жінкам, що годують грудьми, аби забезпечити нормальний розвиток дитини й підтримати власне здоров’я.

В усіх випадках - за умови підтвердженні його нестачі в аналізах, наголошує лікарка.

Нестача вітаміну D може проявлятися по-різному: з’являється хронічна втома, людина часто хворіє через знижений імунітет, відчуває регулярний біль у м’язах і кістках. Рани загоюються повільно, настрій "скаче", зростає схильність до депресії.

Щоб точно визначити рівень вітаміну, потрібно здати аналіз крові на 25(OH)D і лише після цього, за рекомендацією лікаря, приймати добавки.

Важливо пам'ятати, що вітамін D - це не "універсальна пігулка для імунітету", а препарат, який має чіткі показання й дозування, протипоказання і має призначатись лікарем - наголосила Більчак.

Надлишок вітаміну може призвести до підвищення рівня кальцію в крові та інших небажаних наслідків.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.