Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00 • 9378 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 40093 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 61406 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 75582 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126573 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 53965 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 46151 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 40078 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27998 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Селена Гомес та Бенні Бланко одружилися в Санта-Барбарі: хто з зірок був на весілліPhoto27 вересня, 23:41 • 12692 перегляди
На Київщині працює ППО: більшість цілей летить у напрямку столиці28 вересня, 00:37 • 13249 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області28 вересня, 01:02 • 15898 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 28 вересня, 01:39 • 23358 перегляди
Київ під масованою атакою дронів та ракет: що відомо03:02 • 17391 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 34916 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 126575 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 52205 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 62652 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 63607 перегляди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Іван Федоров
Михайло Федоров
Україна
Державний кордон України
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 17159 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 75584 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 39495 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 44566 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 46464 перегляди
«Калібр» (сімейство ракет)
Х-101
Ту-95
Ту-160
МіГ-31

Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають

Київ • УНН

 • 9412 перегляди

Вітамін D підтримує міцність кісток, імунітет та настрій, але є повноцінним медичним препаратом. Його призначає лікар за чіткими показаннями та дозуванням, оскільки надлишок може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають

Вітамін D допомагає кісткам залишатися міцними, підтримує імунітет і навіть впливає на настрій. Водночас він є повноцінним медичним препаратом, який має чіткі показання й дозування, і має призначатись лікарем, адже надлишок може спричинити проблеми зі здоров’ям. Про це журналісту УНН розповіла сімейна лікарка Марта Більчак.

Що таке вітамін D 

Вітамін D - це жиророзчинний вітамін, який працює в організмі майже як гормон і впливає на багато важливих процесів.

Це один із ключових вітамінів для нашого здоров’я. Він допомагає засвоювати кальцій і фосфор, тобто відповідає за міцні кістки та зуби, підтримує нормальну роботу м’язів, бере участь у роботі імунної системи, допомагає боротися з інфекціями. Окрім цього - впливає на настрій і когнітивні функції

- пояснює Більчак.

У яких випадках призначають вітамін D 

Вітамін D3 виробляється у нашому організмі під час перебування на сонці в середньому з 11:00 до 15:00 залежно від сезону. Але ВООЗ рекомендує уникати полуденного сонця та користуватися SPF-захистом. Тож людям які рідко бувають на сонці, більшу частину часу працюють у приміщенні або мешкають у регіонах із коротким світловим днем, може знадобитися додатковий прийом цього вітаміну.

Також лікарі призначають вітамін D:

  • немовлятам і дітям, щоб запобігти рахіту;
    • пацієнтам із підвищеним ризиком остеопорозу або після переломів;
      • літнім людям, у яких з віком шкіра гірше синтезує цей вітамін, а кістки стають більш крихкими;
        • вагітним і жінкам, що годують грудьми, аби забезпечити нормальний розвиток дитини й підтримати власне здоров’я.

          В усіх випадках - за умови підтвердженні його нестачі в аналізах, наголошує лікарка.

          Нестача вітаміну D може проявлятися по-різному: з’являється хронічна втома, людина часто хворіє через знижений імунітет, відчуває регулярний біль у м’язах і кістках. Рани загоюються повільно, настрій "скаче", зростає схильність до депресії.

          Щоб точно визначити рівень вітаміну, потрібно здати аналіз крові на 25(OH)D і лише після цього, за рекомендацією лікаря, приймати добавки.

          Важливо пам'ятати, що вітамін D - це не "універсальна пігулка для імунітету", а препарат, який має чіткі показання й дозування, протипоказання і має призначатись лікарем

          - наголосила Більчак.

          Надлишок вітаміну може призвести до підвищення рівня кальцію в крові та інших небажаних наслідків.

          "Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому 24.09.25, 11:38 • 55073 перегляди

          Доповнення 

          УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.  

          Альона Уткіна

          Здоров'я