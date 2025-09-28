$41.490.00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают

Киев • УНН

 • 7884 просмотра

Витамин D поддерживает прочность костей, иммунитет и настроение, но является полноценным медицинским препаратом. Его назначает врач по четким показаниям и дозировке, поскольку избыток может вызвать проблемы со здоровьем.

Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают

Витамин D помогает костям оставаться крепкими, поддерживает иммунитет и даже влияет на настроение. В то же время он является полноценным медицинским препаратом, который имеет четкие показания и дозировки, и должен назначаться врачом, ведь избыток может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом журналисту УНН рассказала семейный врач Марта Бильчак.

Что такое витамин D 

Витамин D - это жирорастворимый витамин, который работает в организме почти как гормон и влияет на многие важные процессы.

Это один из ключевых витаминов для нашего здоровья. Он помогает усваивать кальций и фосфор, то есть отвечает за крепкие кости и зубы, поддерживает нормальную работу мышц, участвует в работе иммунной системы, помогает бороться с инфекциями. Кроме этого - влияет на настроение и когнитивные функции

- объясняет Бильчак.

В каких случаях назначают витамин D 

Витамин D3 вырабатывается в нашем организме во время пребывания на солнце в среднем с 11:00 до 15:00 в зависимости от сезона. Но ВОЗ рекомендует избегать полуденного солнца и пользоваться SPF-защитой. Поэтому людям, которые редко бывают на солнце, большую часть времени работают в помещении или проживают в регионах с коротким световым днем, может понадобиться дополнительный прием этого витамина.

Также врачи назначают витамин D:

  • младенцам и детям, чтобы предотвратить рахит;
    • пациентам с повышенным риском остеопороза или после переломов;
      • пожилым людям, у которых с возрастом кожа хуже синтезирует этот витамин, а кости становятся более хрупкими;
        • беременным и кормящим грудью женщинам, чтобы обеспечить нормальное развитие ребенка и поддержать собственное здоровье.

          Во всех случаях - при условии подтверждения его недостатка в анализах, подчеркивает врач.

          Недостаток витамина D может проявляться по-разному: появляется хроническая усталость, человек часто болеет из-за сниженного иммунитета, испытывает регулярную боль в мышцах и костях. Раны заживают медленно, настроение "скачет", возрастает склонность к депрессии.

          Чтобы точно определить уровень витамина, нужно сдать анализ крови на 25(OH)D и только после этого, по рекомендации врача, принимать добавки.

          Важно помнить, что витамин D - это не "универсальная таблетка для иммунитета", а препарат, который имеет четкие показания и дозировки, противопоказания и должен назначаться врачом

          - подчеркнула Бильчак.

          Избыток витамина может привести к повышению уровня кальция в крови и другим нежелательным последствиям.

          Дополнение 

          ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.  

          Алена Уткина

          Здоровье