Додаткові 15 хвилин сну можуть продовжити життя на роки – дослідження

Австралійські вчені з’ясували, що навіть 15 хвилин додаткового сну, трохи більше фізичної активності та додаткова порція овочів чи фруктів можуть знизити ризик передчасної смерті на 10%.

Команда професора Еммануеля Стаматакіса, дослідника фізичних вправ, яка базується в Університеті Сіднея, вивчила дані 60 тисяч людей за восьмирічний період зафіксувавши, як довго вони сплять, скільки хвилин вони витрачають на фізичні вправи та їхній показник якості харчування (DQS).

Оцінка за шкалою DQS (від 100 до 100) базується на споживанні овочів, фруктів, риби, молочних продуктів, цільного зерна, рослинних олій, рафінованих зерен, обробленого м'яса та необробленого м'яса.

Раніше дослідження показало, що кожен сьомий британець спить менше ніж п'ять годин, що значно менше від рекомендованих NHS семи-дев'яти годин.

Команда професора Стаматакіса виявила, що якщо ви спите 5,5 годин, займаєтесь фізичними вправами лише 7,3 хвилини на день, а ваш бал за шкалою DQS становить 36,9, то аби знизити ризик смертності, потрібно підкорегувати ці три сфери.

Подовжений сон на 15 хвилин, довші фізичні вправи на 1,6 хвилини та вживання додаткової половини порції овочів на день - або на одну порцію обробленого м’яса менше на тиждень - може знизити ризик смерті на 10% - ідеться у публікації.

Якщо ви спите ще довше на 75 хвилин на день, присвячуєте 12,5 хвилин на день помірно-інтенсивним фізичним вправам і підвищуєте свій бал за шкалою DQS на 25 балів до 61,9, ризик смерті зменшується вдвічі, пише видання із посиланням на дані команди.

Зазначається, що прикладами помірно-інтенсивних фізичних вправ є плавання, біг, силова ходьба, водна аеробіка, подвійний теніс, танці та їзда на велосипеді.

Половина порції овочів може бути: стеблом броколі, столовою ложкою вареного шпинату, чайною ложкою вареної капусти кейл з гіркою, 2,5 см огірка або половиною середнього помідора.

Тим часом, до обробленого м’яса, яке можна виключити, належать бекон, ковбаски, шинка, хот-доги, салямі, солонина та спам.Інші дослідження пов'язують високооброблену їжу з ожирінням, серцевими захворюваннями, колоректальним раком та раком молочної залози, діабетом та деменцією.

Аналогічно, дослідження показали, що тривалий брак сну підвищує ризик ожиріння, діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту - ідеться у статті.

Ідеальним "оптимальним поєднанням", як виявили австралійські дослідники, було "від 7,2 до восьми годин сну, від 42 до 103 хвилин помірно-інтенсивних фізичних вправ та високий показник DQS".

У журналі BMC Medicine австралійські дослідники зазначили, що зміни в цих трьох сферах - SPAN, що розшифровується як сон, фізична активність та сон - найкраще працюють у поєднанні.

Ми хочемо знизити планку участі та знизити планку руху. Йдеться про те, щоб надати варіанти тим 80 чи 85 відсоткам населення, які не зацікавлені у регулярних, структурованих фізичних вправах. Ці кроки, пояснив він, "не є оптимальним фітнес-рішенням", яке вимагатиме "структурованих вправ" та "серйозних зобов'язань" - сказав професор Стаматакіс.

"Це доступні та керовані зміни, які можуть вплинути на те, що люди впроваджують їх, в ідеалі одночасно, у своє життя в довгостроковій перспективі", – сказав професор.

Доктор Ніколас Комель з того ж університету додав: "Йдеться про кілька хвилин додаткової тривалості тренування на 15 хвилин у поєднанні з 15 додатковими хвилинами сну та від половини до однієї додаткової порції фруктів та овочів, або аналогічні покращення в інших аспектах нашого раціону".

