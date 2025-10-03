$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 2022 перегляди
Теги
Автори
рф ймовірно поновила таємні поставки зброї із Північної Кореї 3 жовтня, 03:06
Команда дайверів знайшла скарб іспанських коштовностей на 1 мільйон доларів біля узбережжя Флориди 3 жовтня, 03:34
Полтавщина вночі зазнала масованої атаки рф: постраждали об'єкти енергетики 3 жовтня, 05:27
Жовтневі роботи в саду: які культури садити під зиму 3 жовтня, 05:32
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа 07:40
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ 12:41
Емманюель Макрон
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Ізраїль
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа 07:40
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді 1 жовтня, 09:58
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візку 1 жовтня, 07:33
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди 30 вересня, 18:48
Forbes
Мі-8
Lockheed Martin F-35 Lightning II
E-6 Mercury
Детонатор

Додаткові 15 хвилин сну можуть продовжити життя на роки – дослідження

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Австралійські вчені з'ясували, що додаткові 15 хвилин сну, трохи більше фізичної активності та додаткова порція овочів або фруктів можуть знизити ризик передчасної смерті на 10%. Дослідження охопило дані 60 тисяч людей за восьмирічний період, аналізуючи сон, фізичну активність та якість харчування.

Додаткові 15 хвилин сну можуть продовжити життя на роки – дослідження

Австралійські вчені з’ясували, що навіть 15 хвилин додаткового сну, трохи більше фізичної активності та додаткова порція овочів чи фруктів можуть знизити ризик передчасної смерті на 10%.

Про це пише УНН із посиланням на Daily Mail.

Деталі

Команда професора Еммануеля Стаматакіса, дослідника фізичних вправ, яка базується в Університеті Сіднея, вивчила дані 60 тисяч людей за восьмирічний період зафіксувавши, як довго вони сплять, скільки хвилин вони витрачають на фізичні вправи та їхній показник якості харчування (DQS).

Оцінка за шкалою DQS (від 100 до 100) базується на споживанні овочів, фруктів, риби, молочних продуктів, цільного зерна, рослинних олій, рафінованих зерен, обробленого м'яса та необробленого м'яса.

Раніше дослідження показало, що кожен сьомий британець спить менше ніж п'ять годин, що значно менше від рекомендованих NHS семи-дев'яти годин.

Команда професора Стаматакіса виявила, що якщо ви спите 5,5 годин, займаєтесь фізичними вправами лише 7,3 хвилини на день, а ваш бал за шкалою DQS становить 36,9, то аби знизити ризик смертності, потрібно підкорегувати ці три сфери.

Подовжений сон на 15 хвилин, довші фізичні вправи на 1,6 хвилини та вживання додаткової половини порції овочів на день - або на одну порцію обробленого м’яса менше на тиждень - може знизити ризик смерті на 10%

- ідеться у публікації.

Якщо ви спите ще довше на 75 хвилин на день, присвячуєте 12,5 хвилин на день помірно-інтенсивним фізичним вправам і підвищуєте свій бал за шкалою DQS на 25 балів до 61,9, ризик смерті зменшується вдвічі, пише видання із посиланням на дані команди.

Зазначається, що прикладами помірно-інтенсивних фізичних вправ є плавання, біг, силова ходьба, водна аеробіка, подвійний теніс, танці та їзда на велосипеді.

Половина порції овочів може бути: стеблом броколі, столовою ложкою вареного шпинату, чайною ложкою вареної капусти кейл з гіркою, 2,5 см огірка або половиною середнього помідора.

Тим часом, до обробленого м’яса, яке можна виключити, належать бекон, ковбаски, шинка, хот-доги, салямі, солонина та спам.Інші дослідження пов'язують високооброблену їжу з ожирінням, серцевими захворюваннями, колоректальним раком та раком молочної залози, діабетом та деменцією.

Аналогічно, дослідження показали, що тривалий брак сну підвищує ризик ожиріння, діабету 2 типу, серцевих захворювань та інсульту

- ідеться у статті.

Вчені довели, що мікропластик руйнує кістки та сприяє остеопорозу29.09.25, 10:08 • 3488 переглядiв

Ідеальним "оптимальним поєднанням", як виявили австралійські дослідники, було "від 7,2 до восьми годин сну, від 42 до 103 хвилин помірно-інтенсивних фізичних вправ та високий показник DQS".

У журналі BMC Medicine австралійські дослідники зазначили, що зміни в цих трьох сферах - SPAN, що розшифровується як сон, фізична активність та сон - найкраще працюють у поєднанні.

Ми хочемо знизити планку участі та знизити планку руху. Йдеться про те, щоб надати варіанти тим 80 чи 85 відсоткам населення, які не зацікавлені у регулярних, структурованих фізичних вправах. Ці кроки, пояснив він, "не є оптимальним фітнес-рішенням", яке вимагатиме "структурованих вправ" та "серйозних зобов'язань"

- сказав професор Стаматакіс.

"Це доступні та керовані зміни, які можуть вплинути на те, що люди впроваджують їх, в ідеалі одночасно, у своє життя в довгостроковій перспективі", – сказав професор.

Доктор Ніколас Комель з того ж університету додав: "Йдеться про кілька хвилин додаткової тривалості тренування на 15 хвилин у поєднанні з 15 додатковими хвилинами сну та від половини до однієї додаткової порції фруктів та овочів, або аналогічні покращення в інших аспектах нашого раціону".

Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби29.09.25, 15:39 • 75347 переглядiв

Альона Уткіна

Здоров'яЛайфхаки