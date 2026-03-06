Вперше з 2014 року: делегація рф вийшла під національним прапором на відкритті Паралімпіади

У Вероні відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Російська делегація вперше з 2014 року вийшла із прапором, його пронесла волонтерка із Італії, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, у складі російської делегації на церемонії були присутні президент Паралімпійського комітету росії павло рожков, лижниця анастасія багіян, спортсмен-ведучий сергій синякін та прес-аташе катерина проніна.

У Паралімпіаді братимуть участь шість російських спортсменів.

Додамо

У лютому Національний паралімпійський комітет України заявив, що українська збірна пропустить відкриття Паралімпіади через допуск російських та білоруських спортсменів.

Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі російських спортсменів позбавили можливості виступати під національним прапором та з гімном рф.