Вперше з 2014 року: делегація рф вийшла під національним прапором на відкритті Паралімпіади

$43.810.09
50.900.07
ukenru
15:35 • 23246 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 32504 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 29158 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 50616 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 24263 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 22868 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 21883 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20191 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20436 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17825 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Графіки відключень електроенергії
В Угорщині стверджують, що вже "вислали" сімох українців, затриманих з інкасаторськими авто
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Україна
Іран
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фото
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The Guardian

Вперше з 2014 року: делегація рф вийшла під національним прапором на відкритті Паралімпіади

Київ • УНН

 • 452 перегляди

У Вероні відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Російська делегація вперше з 2014 року вийшла із прапором, який пронесла волонтерка з Італії. Українська збірна пропустить відкриття через допуск російських та білоруських спортсменів.

Вперше з 2014 року: делегація рф вийшла під національним прапором на відкритті Паралімпіади

У Вероні відбулася церемонія відкриття Паралімпійських ігор 2026 року. Російська делегація вперше з 2014 року вийшла із прапором, його пронесла волонтерка із Італії, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

За даними росЗМІ, у складі російської делегації на церемонії були присутні президент Паралімпійського комітету росії павло рожков, лижниця анастасія багіян, спортсмен-ведучий сергій синякін та прес-аташе катерина проніна.

Австралія та Франція приєдналися до бойкоту відкриття Паралімпійських ігор - Сибіга06.03.26, 18:55 • 2564 перегляди

У Паралімпіаді братимуть участь шість російських спортсменів.

Старт зимової Паралімпіади-2026: Україна виступає рекордним складом, але бойкотує церемонію відкриття06.03.26, 13:56 • 2718 переглядiв

Додамо

У лютому Національний паралімпійський комітет України заявив, що українська збірна пропустить відкриття Паралімпіади через допуск російських та білоруських спортсменів.

Після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі російських спортсменів позбавили можливості виступати під національним прапором та з гімном рф. 

Антоніна Туманова

СпортСвіт
російська пропаганда
Війна в Україні
Італія
Україна