Впервые с 2014 года: делегация рф вышла под национальным флагом на открытии Паралимпиады

В Вероне состоялась церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года. Российская делегация впервые с 2014 года вышла с флагом, его пронесла волонтер из Италии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, в составе российской делегации на церемонии присутствовали президент Паралимпийского комитета россии павел рожков, лыжница анастасия багиян, спортсмен-ведущий сергей синякин и пресс-атташе екатерина пронина.

В Паралимпиаде примут участие шесть российских спортсменов.

Добавим

В феврале Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что украинская сборная пропустит открытие Паралимпиады из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом и с гимном рф.