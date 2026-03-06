Впервые с 2014 года: делегация рф вышла под национальным флагом на открытии Паралимпиады
В Вероне состоялась церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года. Российская делегация впервые с 2014 года вышла с флагом, который пронесла волонтер из Италии. Украинская сборная пропустит открытие из-за допуска российских и белорусских спортсменов.
Детали
По данным росСМИ, в составе российской делегации на церемонии присутствовали президент Паралимпийского комитета россии павел рожков, лыжница анастасия багиян, спортсмен-ведущий сергей синякин и пресс-атташе екатерина пронина.
В Паралимпиаде примут участие шесть российских спортсменов.
Добавим
В феврале Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что украинская сборная пропустит открытие Паралимпиады из-за допуска российских и белорусских спортсменов.
После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом и с гимном рф.