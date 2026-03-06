$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 32567 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 29196 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 50668 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 24286 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 22883 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21899 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 20207 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20444 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17833 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
УНН Lite
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 4138 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 7662 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 29820 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 26411 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 28123 просмотра
Впервые с 2014 года: делегация рф вышла под национальным флагом на открытии Паралимпиады

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В Вероне состоялась церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года. Российская делегация впервые с 2014 года вышла с флагом, который пронесла волонтер из Италии. Украинская сборная пропустит открытие из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

Впервые с 2014 года: делегация рф вышла под национальным флагом на открытии Паралимпиады

В Вероне состоялась церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года. Российская делегация впервые с 2014 года вышла с флагом, его пронесла волонтер из Италии, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По данным росСМИ, в составе российской делегации на церемонии присутствовали президент Паралимпийского комитета россии павел рожков, лыжница анастасия багиян, спортсмен-ведущий сергей синякин и пресс-атташе екатерина пронина.

В Паралимпиаде примут участие шесть российских спортсменов.

Добавим

В феврале Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что украинская сборная пропустит открытие Паралимпиады из-за допуска российских и белорусских спортсменов.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе российских спортсменов лишили возможности выступать под национальным флагом и с гимном рф. 

Антонина Туманова

