Ворожий удар по Харкову: у лікарнях перебувають 18 людей

Внаслідок обстрілу Харкова постраждало майже 120 людей. На даний момент, у лікарнях Харкова перебувають 18 людей, в тому числі 5-річний хлопчик. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено півсотні багатоквартирних житлових будинків, а також понад 30 автівок. Профільні служби активно усунули наслідки ворожої атаки. На жаль, одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу. Майже 120 людей постраждали. Більшості харків’ян медична допомога була надана одразу на місці або амбулаторно

Він повідомив, що 18 людей були доставлені до лікарень, серед яких троє дітей. За його словами, протягом минулої доби ще пʼятеро постраждалих звернулися за допомогою до лікарів, серед них - двоє дітей.

На даний момент, у лікарнях Харкова перебувають 18 людей: Діти. 5-річний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець - у стані середньої тяжкості. Одна 9-річна дитина перебуває в задовільному стані і незабаром буде виписана. Дорослі. Двоє людей - у важкому стані. Ще двоє людей літнього віку перебувають у середньому стані тяжкості. Ще десятеро - у задовільному стані