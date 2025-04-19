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Вражеский удар по Харькову: в больницах находятся 18 человек

Киев • УНН

 • 748 просмотра

Харьков подвергся ракетному удару, который привел к гибели одного человека и ранениям почти 120. В настоящее время 18 пострадавших, среди них четверо детей, находятся в больницах, повреждено 50 домов и более 30 автомобилей.

Вражеский удар по Харькову: в больницах находятся 18 человек

В результате обстрела Харькова пострадало почти 120 человек. На данный момент, в больницах Харькова находятся 18 человек, в том числе 5-летний мальчик. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате обстрела было повреждено полсотни многоквартирных жилых домов, а также более 30 автомобилей. Профильные службы активно устранили последствия вражеской атаки. К сожалению, один человек погиб в результате ракетного обстрела. Почти 120 человек пострадали. Большинству харьковчан медицинская помощь была оказана сразу на месте или амбулаторно 

- сообщил Синегубов.

Он сообщил, что 18 человек были доставлены в больницы, среди которых трое детей. По его словам, в течение минувших суток еще пятеро пострадавших обратились за помощью к врачам, среди них - двое детей.

На данный момент, в больницах Харькова находятся 18 человек: Дети. 5-летний мальчик, 15-летняя девочка и 12-летний парень - в состоянии средней тяжести. Один 9-летний ребенок находится в удовлетворительном состоянии и вскоре будет выписан. Взрослые. Два человека - в тяжелом состоянии. Еще два человека пожилого возраста находятся в среднем состоянии тяжести. Еще десять - в удовлетворительном состоянии 

- добавил Синегубов.

Напомним

Утром 18 апреля российская армия нанесла ракетный удар по Харькову, применив, предварительно, три баллистические ракеты типа "Искандер-М".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в Харькове продолжаются работы после удара россии, который, предварительно, был нанесен "искандером". Глава государства подчеркнул, что надо быть откровенной сволочью и презирать жизнь, чтобы наносить такие ракетные удары по обычному городу – в Страстную пятницу.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЗдоровье
Олег Синегубов
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