Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура
Київ • УНН
У Харкові розпочато розслідування після удару російського дрона «Молнія» по ліцею в Салтівському районі. Пошкоджено фасад будівлі та вибито понад 15 вікон.
У Харкові розпочато досудове розслідування за фактом удару ворожого безпілотника по навчальному закладу. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 3 вересня близько 19:30 російський ударний дрон влучив поблизу ліцею у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та вибито понад 15 вікон.
Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Молнія"
Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори разом із поліцією документують усі факти воєнних злочинів військовослужбовців рф для подальшого притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо
Нещодавно стало відомо, що на Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона. Також зафіксовано пошкодження автомобіля та житлового будинку в інших населених пунктах.
російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3610 переглядiв