17:28 • 13714 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 14:02 • 21814 перегляди
Сьогодні або днями: Зеленський анонсував розмову з Трампом
3 вересня, 13:52 • 19401 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 19938 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 38523 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 10:05 • 22130 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
3 вересня, 09:24 • 23728 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
3 вересня, 07:25 • 22329 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 24293 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 45560 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Харкові розпочато розслідування після удару російського дрона «Молнія» по ліцею в Салтівському районі. Пошкоджено фасад будівлі та вибито понад 15 вікон.

Ворожий дрон атакував ліцей у Харкові: пошкоджено будівлю та вікна - прокуратура

У Харкові розпочато досудове розслідування за фактом удару ворожого безпілотника по навчальному закладу. Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 3 вересня близько 19:30 російський ударний дрон влучив поблизу ліцею у Салтівському районі міста. Внаслідок атаки пошкоджено фасад будівлі та вибито понад 15 вікон. 

Попередньо встановлено, що для атаки російська армія застосувала БпЛА "Молнія"

- зазначили в прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Прокурори разом із поліцією документують усі факти воєнних злочинів військовослужбовців рф для подальшого притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

Нещодавно стало відомо, що на Харківщині в Куп'янську загинули три жінки віком 69, 63 та 65 років внаслідок артилерійських обстрілів та влучання FPV-дрона. Також зафіксовано пошкодження автомобіля та житлового будинку в інших населених пунктах.

російські FPV-дрони атакують Харківщину: є постраждалі - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3610 переглядiв

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Куп'янськ
Харків