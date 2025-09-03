Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура

В Харькове начато досудебное расследование по факту удара вражеского беспилотника по учебному заведению. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 3 сентября около 19:30 российский ударный дрон попал вблизи лицея в Салтовском районе города. В результате атаки поврежден фасад здания и выбито более 15 окон.

Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БпЛА "Молния" - отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуроры вместе с полицией документируют все факты военных преступлений военнослужащих РФ для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Недавно стало известно, что на Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона. Также зафиксированы повреждения автомобиля и жилого дома в других населенных пунктах.

