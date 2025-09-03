$41.360.01
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 14:02 • 21733 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
3 сентября, 13:52 • 19351 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 19889 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 38454 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 22110 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23709 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22318 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24288 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 45531 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура

Киев • УНН

 • 20 просмотра

В Харькове начато расследование после удара российского дрона «Молния» по лицею в Салтовском районе. Поврежден фасад здания и выбито более 15 окон.

Вражеский дрон атаковал лицей в Харькове: повреждено здание и окна - прокуратура

В Харькове начато досудебное расследование по факту удара вражеского беспилотника по учебному заведению. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 3 сентября около 19:30 российский ударный дрон попал вблизи лицея в Салтовском районе города. В результате атаки поврежден фасад здания и выбито более 15 окон. 

Предварительно установлено, что для атаки российская армия применила БпЛА "Молния"

- отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование проводится по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны). Прокуроры вместе с полицией документируют все факты военных преступлений военнослужащих РФ для дальнейшего привлечения виновных к ответственности.

Напомним

Недавно стало известно, что на Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона. Также зафиксированы повреждения автомобиля и жилого дома в других населенных пунктах.

Российские FPV-дроны атакуют Харьковщину: есть пострадавшие - прокуратура28.08.25, 00:19 • 3610 просмотров

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Купянск
Харьков