Ворожі безпілотники зафіксовано в центрі Полтавщини та інших регіонах
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ворожих дронів у центрі Полтавщини та на півдні Сумщини. БпЛА також помічено на північному заході Харківщини, вони рухалися на захід та в бік Сумської області.
Ворожі безпілотники зафіксовані в центрі Полтавщини та інших регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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У центральній частині Полтавщини, а також на півдні Сумської області зафіксовано активність ворожих безпілотних літальних апаратів. Відомо, що дронів спостерігали, коли вони рухалися курсом на захід.
Крім того, БпЛА були помічені на північному заході Харківщини, де вони прямували в бік Сумської області.
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