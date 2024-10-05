На Сумщині росіяни з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус: поранено три людини
Київ • УНН
У Річківській громаді Сумської області російські військові скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус. Внаслідок атаки поранено трьох мирних жителів та пошкоджено транспортний засіб.
У Річківській громаді на Сумщині російські військові скинули з дрона вибуховий пристрій на рейсовий автобус, внаслідок чого дістали поранення троє людей. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
В Річківській громаді Сумського району росіяни з БПЛА скинули вибуховий пристрій на рейсовий маршрутний автобус "Суми-Річки",
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Внаслідок вибуху отримали поранення троє мирних жителів та пошкоджено маршрутний автобус.
У ОВА також закликали жителів Сумської області бути максимально уважними та обережними і дотримуватись сигналів повітряної тривоги та правил безпеки.
Нагадаємо
4 жовтня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області вночі та зранку. Зафіксовано 21 вибух у 9 громадах, використовувалися артилерія, КАБи, FPV-дрони та РСЗВ.