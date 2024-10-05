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Сумщину росіяни атакували КАБами, дронами, з артилерії та РСЗВ, завдали ракетний удар: 21 вибух за ніч

Київ • УНН

 • 17499 перегляди

Російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області вночі та зранку. Зафіксовано 21 вибух у 9 громадах, використовувалися артилерія, КАБи, FPV-дрони та РСЗВ.

Російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області вночі та зранку. Зафіксовано 21 вибух у 9 громадах, використовувалися артилерія, КАБи, FPV-дрони та РСЗВ, ворог завдав ракетний удар по Охтирській громаді, повідомили у суботу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух", - ідеться у повідомленні.

Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади:

  • Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух). 
  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), КАБами (3 вибухи). 
  • Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (7 вибухів). 
  • Великописарівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух). 
  • Краснопільська громада: росіяни атакували громаду FPV дронами (2 вибухи). 
  • Есманьська громада: був пуск КАБ (1 вибух). 
  • Річківська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи). 
  • Охтирська громада: з території рф здійснено ракетний удар (1 вибух).

росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено одну людину04.10.24, 23:01 • 27113 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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