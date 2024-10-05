Сумщину росіяни атакували КАБами, дронами, з артилерії та РСЗВ, завдали ракетний удар: 21 вибух за ніч
Київ • УНН
Російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області вночі та зранку. Зафіксовано 21 вибух у 9 громадах, використовувалися артилерія, КАБи, FPV-дрони та РСЗВ.
Російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій Сумської області вночі та зранку. Зафіксовано 21 вибух у 9 громадах, використовувалися артилерія, КАБи, FPV-дрони та РСЗВ, ворог завдав ракетний удар по Охтирській громаді, повідомили у суботу у Сумській ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 21 вибух", - ідеться у повідомленні.
Обстрілів, як вказано, зазнали Хотінська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Глухівська, Есманьська, Свеська громади:
- Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), КАБами (3 вибухи).
- Білопільська громада: зафіксовано пуски КАБ (7 вибухів).
- Великописарівська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Краснопільська громада: росіяни атакували громаду FPV дронами (2 вибухи).
- Есманьська громада: був пуск КАБ (1 вибух).
- Річківська громада: ворог вдарив з РСЗВ (2 вибухи).
- Охтирська громада: з території рф здійснено ракетний удар (1 вибух).
росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено одну людину04.10.24, 23:01 • 27113 переглядiв