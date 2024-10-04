росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено одну людину
Київ • УНН
росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 84 вибухи. Атаковано 11 громад, використано артилерію, міномети, танки, дрони та КАБ, поранено одну цивільну людину.
Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 84 вибухи. Поранено одну людину. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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Зазначається, що обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади.
Есманьська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів).
Великописарівська громада: здійснено обстріл з танку (10 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).
Білопільська громада: зафіксовано пуск КАБ (10 вибухів), мінометний обстріл (2 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
Миколаївська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
Глухівська громада: були удари FPV дронами (3 вибухи).
Свеська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), FPV дронами (4 вибухи), КАБ (3 вибухи).
Новослобідська громада: 14 мін скинув ворог на територію громади. Також був удар FPV дроном (1 вибух).
Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (3 вибухи), артилерійський обстріл (3 вибухи).
Шалигинська громада: здійснено удари FPV дронами (11 вибухів).
Охтирська громада: зафіксовано ракетний удар (1 вибух). Травмовано одну цивільну особу.
Ямпільська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух).
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