россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  81743 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  103530 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  104495 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  105933 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  101790 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  86025 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  117730 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123361 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123769 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124215 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

Новый премьер Японии Исиба пообещал продолжать санкции против рф и поддержку Украины

  •  45418 просмотра
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  102645 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  64792 просмотра
россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году - ОГП

россияне казнили на поле боя 93 украинских бойцов, 80% этих казней произошли в этом году - ОГП

  •  22685 просмотра
Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании

Кабмин передал "Спецтехноэкспорт" в подчинение Минобороны: инициирован аудит компании

  •  24936 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  102645 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  125366 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  138724 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  135372 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  144490 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  6246 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  64792 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  107383 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

3 октября 2024, 16:29  •  93584 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

3 октября 2024, 15:58  •  93846 просмотра
Актуальное
россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 20:01  •  2144 просмотра

Read in English

россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий Сумской области, зафиксировано 84 взрыва. Атаковано 11 общин, использованы артиллерия, минометы, танки, дроны и КАБ, ранен один гражданский человек.

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Ранен один человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Ямпольская громады.

Эсманская община: враг бил из минометов (10 взрывов).

Великописаревская община: осуществлен обстрел из танка (10 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован пуск КАБ (10 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Николаевская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Глуховская община: были удары FPV дронами (3 взрыва).

Свесская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), FPV дронами (4 взрыва), КАБ (3 взрыва).

Новослободская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская община: осуществлены удары FPV дронами (11 взрывов).

Ахтырская община: зафиксирован ракетный удар (1 взрыв). Травмирован один гражданский человек.

Ямпольская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Напомним

Президент Зеленский встретился с представителями громад Сумщины. Обсудили усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий, компенсации аграриям и План победы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина