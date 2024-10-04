россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен один человек

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Ранен один человек. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская, Свеская, Ямпольская громады.

Эсманская община: враг бил из минометов (10 взрывов).

Великописаревская община: осуществлен обстрел из танка (10 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Белопольская громада: зафиксирован пуск КАБ (10 взрывов), минометный обстрел (2 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Николаевская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Глуховская община: были удары FPV дронами (3 взрыва).

Свесская община: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), FPV дронами (4 взрыва), КАБ (3 взрыва).

Новослободская громада: 14 мин сбросил враг на территорию громады. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), артиллерийский обстрел (3 взрыва).

Шалыгинская община: осуществлены удары FPV дронами (11 взрывов).

Ахтырская община: зафиксирован ракетный удар (1 взрыв). Травмирован один гражданский человек.

Ямпольская община: нанесена атака КАБ (1 взрыв).

Напомним

Президент Зеленский встретился с представителями громад Сумщины. Обсудили усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий, компенсации аграриям и План победы.