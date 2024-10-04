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Посилення ППО, відбудова енергетичних об’єктів і підприємств: Зеленський зустрівся з представниками громад Сумщини

Посилення ППО, відбудова енергетичних об’єктів і підприємств: Зеленський зустрівся з представниками громад Сумщини

Київ • УНН

 • 35420 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з представниками громад Сумщини. Обговорили посилення ППО, відбудову енергетичних об'єктів і підприємств, компенсації аграріям та План перемоги.

У Сумах Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками органів місцевого самоврядування області. Про це повідомляє пресслужба Президента України, пише УНН.

Хочу подякувати вам за Сумщину, за те, що ми зберегли надважливий регіон нашої держави. Зараз треба все це відстояти. Область прикордонна, триває завдання важких щоденних ударів по Сумщині. Важливий кожен керівник громади, люди важливі. Дякую вам за захист людей,

– сказав він.

Деталі

Одна з тем обговорення під час зустрічі – операція в Курській області. За словами Володимира Зеленського, завдяки їй вдалося уникнути окупації прикордонних громад Сумщини.

Глава держави наголосив на тому, що важливо посилювати протиповітряну оборону регіону, й додав, що відповідна робота з партнерами вже триває.

Крім того, обговорили розробку державних програм для відновлення зруйнованих підприємств, компенсацій аграріям, які втратили угіддя через будівництво фортифікаційних споруд, відновлення трансформаторних підстанцій, а також роботу мобільного звʼязку в умовах відключення світла, посилення захисту об’єктів енергогенерації та підтримку громад Сумщини з боку інших регіонів України.

Володимир Зеленський розповів про План перемоги, який був представлений у США.

Це план щодо примусу росії до дипломатичного завершення війни. Саме примусу через те, що в України має бути сильна позиція,

– зазначив Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Сумщину відвідав медзаклад, де лікують поранених воїнів. Він нагородив захисників, подякував їм за службу та побажав швидкого одужання.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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