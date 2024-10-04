Усиление ПВО, восстановление энергетических объектов и предприятий: Зеленский встретился с представителями громад Сумщины

В Сумах Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями органов местного самоуправления области. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, пишет УНН.

Хочу поблагодарить вас за Сумщину, за то, что мы сохранили важнейший регион нашего государства. Сейчас надо все это отстоять. Область пограничная, продолжается задача тяжелых ежедневных ударов по Сумщине. Важен каждый руководитель громады, люди важны. Спасибо вам за защиту людей, - сказал он.

Детали

Одна из тем обсуждения во время встречи - операция в курской области. По словам Владимира Зеленского, благодаря ей удалось избежать оккупации приграничных громад Сумщины.

Глава государства отметил, что важно усиливать противовоздушную оборону региона, и добавил, что соответствующая работа с партнерами уже продолжается.

Кроме того, обсудили разработку государственных программ для восстановления разрушенных предприятий, компенсаций аграриям, которые потеряли угодья из-за строительства фортификационных сооружений, восстановление трансформаторных подстанций, а также работу мобильной связи в условиях отключения света, усиление защиты объектов энергогенерации и поддержку громад Сумщины со стороны других регионов Украины.

Владимир Зеленский рассказал о Плане победы, который был представлен в США.

Это план по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Именно принуждения из-за того, что у Украины должна быть сильная позиция, - отметил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Сумскую область посетил медучреждение, где лечат раненых воинов. Он наградил защитников, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.