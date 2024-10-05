Сумскую область россияне атаковали КАБами, дронами, из артиллерии и РСЗО, нанесли ракетный удар: 21 взрыв за ночь
Киев • УНН
Российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области ночью и утром. Зафиксирован 21 взрыв в 9 общинах, использовались артиллерия, КАБы, FPV-дроны и РСЗО.
Российские войска совершили 18 обстрелов Сумской области ночью и утром. Зафиксирован 21 взрыв в 9 громадах, использовались артиллерия, КАБы, FPV-дроны и РСЗО, враг нанес ракетный удар по Ахтырской громаде, сообщили в субботу в Сумской ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 21 взрыв", - говорится в сообщении.
Обстрелам, как указано, подверглись Хотинская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Глуховская, Эсманьская, Свесская громады:
- Свесская громада: совершен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (3 взрыва), КАБами (3 взрыва).
- Белопольская громада: зафиксированы пуски КАБ (7 взрывов).
- Великописаревская громада: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Краснопольская громада: россияне атаковали громаду FPV дронами (2 взрыва).
- Эсманская громада: был пуск КАБ (1 взрыв).
- Речковская громада: враг ударил из РСЗО (2 взрыва).
- Ахтырская громада: с территории рф осуществлен ракетный удар (1 взрыв).
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