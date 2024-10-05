На Сумщине россияне с БПЛА сбросили взрывное устройство на рейсовый маршрутный автобус: ранены три человека

В Речковской общине Сумской области российские военные сбросили с дрона взрывное устройство на рейсовый автобус, в результате чего получили ранения три человека. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

В Речковской громаде Сумского района россияне с БПЛА сбросили взрывное устройство на рейсовый маршрутный автобус "Сумы-Речки", - говорится в сообщении.

Детали

В результате взрыва получили ранения трое мирных жителей и поврежден маршрутный автобус.

В ОВА также призвали жителей Сумской области быть максимально внимательными и осторожными и соблюдать сигналы воздушной тревоги и правила безопасности.

Напомним

4 октября российские войска совершили 18 обстрелов приграничных территорий Сумской области ночью и утром. Зафиксирован 21 взрыв в 9 населенных пунктах, использовались артиллерия, КАБы, FPV-дроны и РСЗО.