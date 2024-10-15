Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности вражеских дронов в центре Полтавщины и на юге Сумщины. БпЛА также замечены на северо-западе Харьковщины, они двигались на запад и в сторону Сумской области.
Вражеские беспилотники зафиксированы в центре Полтавщины и других регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
В центральной части Полтавщины, а также на юге Сумской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Известно, что дронов наблюдали, когда они двигались курсом на запад.
Кроме того, БпЛА были замечены на северо-западе Харьковщины, где они направлялись в сторону Сумской области.
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