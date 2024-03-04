Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням КАБів - Ігнат
Київ • УНН
Речник ПС ЗС України повідомив, що після знищення понад 10 російських літаків у лютому, росіяни зменшили використання керованих авіабомб, але повітряні удари продовжуються.
Після знищення понад 10 російських літаків тільки за лютий місяць росіяни зменшили активність застосування авіації з використанням керованих авіабомб. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Він вказав, що після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, небо стало чистим.
До ночі взагалі кілька годин жодної повітряної цілі в небі не спостерігалося після того, як ворог побачив, що по ньому працюють. Відповідно, вони роблять висновки та втекли з нашого повітряного простору
Але, за його словами, таке явище не буде продовжуватися постійно. Станом на ранок кілька ударних груп Су-34, Су-35 можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках.
Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням керованих авіабомб, але все-таки ці авіаудари продовжуються. А-50 дійсно вже тривалий час немає. Вже день сьомий, якщо не помиляюся, А-50 не з'являється ні в ростовській області, ні в Акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави