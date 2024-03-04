Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням КАБів - Ігнат

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9482 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70698 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155160 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152247 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125859 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133980 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85773 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93395 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98997 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89775 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
60%
Популярнi новини

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 10266 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 6462 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5116 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 4848 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5412 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152246 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223843 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373329 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309439 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417511 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2752 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14930 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31793 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28578 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125859 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням КАБів - Ігнат

Київ • УНН

 • 23661 перегляди

Речник ПС ЗС України повідомив, що після знищення понад 10 російських літаків у лютому, росіяни зменшили використання керованих авіабомб, але повітряні удари продовжуються.

Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням КАБів - Ігнат

Після знищення понад 10 російських літаків тільки за лютий місяць росіяни зменшили активність застосування авіації з використанням керованих авіабомб. Про це заявив речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Він вказав, що після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, небо стало чистим. 

До ночі взагалі  кілька годин жодної повітряної цілі в небі не спостерігалося після того, як ворог побачив, що по ньому працюють. Відповідно, вони роблять висновки та втекли з нашого повітряного простору

- заявив Ігнат. 

Але, за його словами, таке явище не буде продовжуватися постійно.  Станом на ранок кілька ударних груп Су-34, Су-35 можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках.

Ворог зменшив активність застосування авіації з використанням керованих авіабомб, але все-таки ці авіаудари продовжуються. А-50 дійсно вже тривалий час немає. Вже день сьомий, якщо не помиляюся, А-50 не з'являється ні в ростовській області, ні в Акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави

- вказав Ігнат.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Су-34
Юрій Ігнат
Військово-повітряні сили України
Азовське море
Збройні сили України
Микола Олещук
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,332.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18