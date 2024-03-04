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Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 10:35  •  3281 просмотра

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Представитель ВС ВС ВС Украины сообщил, что после уничтожения более 10 российских самолетов в феврале, россияне уменьшили использование управляемых авиабомб, но воздушные удары продолжаются.

После уничтожения более 10 российских самолетов только за февраль месяц россияне уменьшили активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Он указал, что после работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем сообщал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, небо стало чистым. 

До ночи вообще  несколько часов ни одной воздушной цели в небе не наблюдалось после того, как враг увидел, что по нему работают. Соответственно, они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства

- заявил Игнат. 

Но, по его словам, такое явление не будет продолжаться постоянно.  По состоянию на утро несколько ударных групп Су-34, Су-35 могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях.

Враг уменьшил активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб, но все-таки эти авиаудары продолжаются. А-50 действительно уже длительное время нет. Уже день седьмой, если не ошибаюсь, А-50 не появляется ни в ростовской области, ни в Акватории Азовского моря. Противник заявил, что будут восстанавливать те, что на хранении находятся. Насколько этот процесс будет быстрым или долгим сказать трудно. Но эти самолеты им крайне нужны, чтобы планировать удары, проводить радиолокационную разведку воздушного пространства нашего государства

- указал Игнат.
Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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yurii-ignatЮрий Игнат
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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