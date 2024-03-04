Враг уменьшил активность применения авиации с использованием КАБов - Игнат

После уничтожения более 10 российских самолетов только за февраль месяц россияне уменьшили активность применения авиации с использованием управляемых авиабомб. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Он указал, что после работы боевой зенитными управляемыми ракетами по российским самолетам, о чем сообщал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, небо стало чистым.

До ночи вообще несколько часов ни одной воздушной цели в небе не наблюдалось после того, как враг увидел, что по нему работают. Соответственно, они делают выводы и сбежали из нашего воздушного пространства - заявил Игнат.

Но, по его словам, такое явление не будет продолжаться постоянно. По состоянию на утро несколько ударных групп Су-34, Су-35 могут готовиться к нанесению ударов именно на восточном и северном направлениях.