Ворог з артилерії обстріляв дві громади на Миколаївщині – ОВА
Київ • УНН
російські окупанти обстріляли з артилерії дві громади на Миколаївщині, постраждалих немає.
російські окупанти минулої доби з артилерії обстріляли Очаківську і Куцурубську громади на Миколаївщині, постраждалих немає. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
Учора, 4 березня, о 09:18 та 10:01 під ворожим артилерійським обстрілом перебувала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає,
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Також вчора о 22:49 ворог вдарив з артилерії по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.
Нагадаємо
Протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 66 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.