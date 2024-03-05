Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады на Николаевщине, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 4 марта, в 09:18 и 10:01 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Детали

Также вчера в 22:49 враг ударил из артиллерии по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.