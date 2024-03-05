Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.
российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады на Николаевщине, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Вчера, 4 марта, в 09:18 и 10:01 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет,
Детали
Также вчера в 22:49 враг ударил из артиллерии по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
Напомним
За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА
российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами
Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила
За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый
Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины
Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.
Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения
За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.
В ГУР подтвердили уничтожение корабля рф "сергей котов": все детали
Главное управление разведки министерства обороны Украины подтвердило, что его спецподразделение в ночь с 4 на 5 марта в украинских водах вблизи Керченского пролива уничтожило корабль черноморского флота россии "сергей котов" стоимостью около 65 миллионов долларов.
СМИ: поражение российского корабля "Сергей Котов" подтверждают, это спецоперация ГУР
Как сообщается, украинские военные провели спецоперацию по поражению российского сторожевого корабля "Сергей Котов" в оккупированном Крыму.
Использовали кассетные боеприпасы: оккупанты ударили по Запорожской области почти 300 раз, есть погибший и раненый
Российская армия 295 раз ударила по 8 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.