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Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 07:30  •  6411 просмотра

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российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.

российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии обстреляли Очаковскую и Куцурубскую громады на Николаевщине, пострадавших нет. Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 4 марта, в 09:18 и 10:01 под вражеским артиллерийским обстрелом находилась акватория Очаковской громады. Пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Детали

Также вчера в 22:49 враг ударил из артиллерии по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Напомним

За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновения. В общем враг нанес 5 ракетных и 66 авиационных ударов, совершил 108 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Ворог з артилерії обстріляв дві громади на Миколаївщині – ОВА
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