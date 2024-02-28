Ворог обстріляв три громади Миколаївщини: є пошкодження
Київ • УНН
російська армія обстріляла три громади в Миколаївській області, пошкодивши будівлі та рибальське судно, але обійшлося без жертв.
Армія рф минулої доби обстріляла з артилерії Куцурубську, Очаківську та Чорноморську громади Миколаївської області, вночі було знищено ударний БПЛА противника, повідомив голова ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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За його словами, учора, 27 лютого, о 09:18 під ворожим артилерійським обстрілом перебував населений пункт Куцурубської громади. Також о 13:05 внаслідок ворожого обстрілу Очакова Очаківської громади було пошкоджено житловий будинок.
Вдень, 27 лютого, о 11:05 та 16:45 ворог атакував з артилерії акваторію Очаківської громади.
Окрім того, о 12:10 ворог здійснив артилерійський обстріл Чорноморської громади. Внаслідок чого відбулось займання цивільного риболовецького судна, яке пізніше ліквідували.
За словами Кіма, внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає.
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