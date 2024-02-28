Враг обстрелял три громады Николаевщины: есть повреждения
Киев • УНН
российская армия обстреляла три общины в Николаевской области, повредив здания и рыболовное судно, но обошлось без жертв.
Армия рф за прошедшие сутки обстреляла из артиллерии Куцурубскую, Очаковскую и Черноморскую громады Николаевской области, ночью был уничтожен ударный БПЛА противника, сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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По его словам, вчера, 27 февраля, в 09:18 под вражеским артиллерийским обстрелом находился населенный пункт Куцурубской громады. Также в 13:05 в результате вражеского обстрела Очакова Очаковской громады был поврежден жилой дом.
Днем, 27 февраля, в 11:05 и 16:45 враг атаковал из артиллерии акваторию Очаковской громады.
Кроме того, в 12:10 враг совершил артиллерийский обстрел Черноморской громады. В результате чего произошло возгорание гражданского рыболовецкого судна, которое позже ликвидировали.
По словам Кима, в результате вражеских обстрелов пострадавших нет.
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