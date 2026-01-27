Ворог атакував енергетику на Миколаївщині, є постраждала
Київ • УНН
Миколаївську область вночі атакували БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотники-імітатори, основний удар був по енергетичній інфраструктурі. В Ольшанській громаді зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще два, 59-річна жінка отримала важкі поранення.
У Миколаївській області російські війська атакували енергетику, відомо про тяжкопоранену жінку, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі
В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА, з його слів, зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.
Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога
У ніч на 27 січня на Миколаївщині, за його даними, збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.
