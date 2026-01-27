Ворог атакував енергетику на Миколаївщині, є постраждала

$43.140.03
50.650.13
ukenru
26 січня, 17:23 • 15375 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 41181 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 28200 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 34149 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 30299 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 46828 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 27315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 55752 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23153 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42609 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2м/с
100%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський нагородив екснардепа Ляшка орденом "За заслуги"26 січня, 20:58 • 13256 перегляди
Угруповання військ "Курськ" не фіксувало у своїй зоні відповідальності прольоти FPV-дронів у напрямку Сум26 січня, 21:05 • 12205 перегляди
Україна вийшла ще з однієї угоди СНД: Зеленський підписав указ26 січня, 21:41 • 12522 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні00:45 • 11775 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 17458 перегляди
Публікації
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 21636 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 41242 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 46861 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 55771 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 48260 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Михайло Федоров
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Київська область
Харків
Реклама
УНН Lite
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 14449 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 14676 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 15728 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 19015 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 37935 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Storm Shadow

Ворог атакував енергетику на Миколаївщині, є постраждала

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Миколаївську область вночі атакували БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотники-імітатори, основний удар був по енергетичній інфраструктурі. В Ольшанській громаді зруйновано один приватний будинок, пошкоджено ще два, 59-річна жінка отримала важкі поранення.

Ворог атакував енергетику на Миколаївщині, є постраждала

У Миколаївській області російські війська атакували енергетику, відомо про тяжкопоранену жінку, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі

- написав Кім.

В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА, з його слів, зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.

Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога

- повідомив Кім.

У ніч на 27 січня на Миколаївщині, за його даними, збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.

рф атакувала об'єкт інфраструктури на Львівщині27.01.26, 08:15 • 338 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Шахед-136
Миколаїв