Ворог атакував енергетику на Миколаївщині, є постраждала

У Миколаївській області російські війська атакували енергетику, відомо про тяжкопоранену жінку, повідомив у вівторок голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Уночі ворог атакував область БпЛА типу "Shahed 131/136" та безпілотниками-імітаторами різних типів, спрямувавши основний удар по енергетичній інфраструктурі - написав Кім.

В Ольшанській громаді внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА, з його слів, зруйновано один приватний будинок та пошкоджено ще два.

Поранення отримала 59-річна жінка. Стан постраждалої тяжкий, її госпіталізовано в Миколаїв. Надається вся необхідна медична допомога - повідомив Кім.

У ніч на 27 січня на Миколаївщині, за його даними, збито/подавлено десять ударних БпЛА типу "Shahed 131/136"/безпілотників-імітаторів різних типів.

рф атакувала об'єкт інфраструктури на Львівщині