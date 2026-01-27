Враг атаковал энергетику в Николаевской области, есть пострадавшая
Киев • УНН
Николаевскую область ночью атаковали БпЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотники-имитаторы, основной удар был по энергетической инфраструктуре. В Ольшанской общине разрушен один частный дом, повреждены еще два, 59-летняя женщина получила тяжелые ранения.
В Николаевской области российские войска атаковали энергетику, известно о тяжелораненой женщине, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Ночью враг атаковал область БпЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотниками-имитаторами различных типов, направив основной удар по энергетической инфраструктуре
В Ольшанской громаде в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА, по его словам, разрушен один частный дом и повреждены еще два.
Ранения получила 59-летняя женщина. Состояние пострадавшей тяжелое, она госпитализирована в Николаев. Оказывается вся необходимая медицинская помощь
В ночь на 27 января в Николаевской области, по его данным, сбито/подавлено десять ударных БпЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов различных типов.
рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области27.01.26, 08:15 • 286 просмотров