Враг атаковал энергетику в Николаевской области, есть пострадавшая

26 января, 17:23 • 15254 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 40731 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 27963 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 33923 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 30129 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 46555 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 27249 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 55558 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23148 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42596 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28
публикации
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
Эксклюзив
26 января, 16:43
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктов
Эксклюзив
26 января, 10:01
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Михаил Федоров
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Киевская область
Харьков
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско26 января, 17:14
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ26 января, 14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчания26 января, 14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07
Техника
Отопление
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета Storm Shadow

Враг атаковал энергетику в Николаевской области, есть пострадавшая

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Николаевскую область ночью атаковали БпЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотники-имитаторы, основной удар был по энергетической инфраструктуре. В Ольшанской общине разрушен один частный дом, повреждены еще два, 59-летняя женщина получила тяжелые ранения.

Враг атаковал энергетику в Николаевской области, есть пострадавшая

В Николаевской области российские войска атаковали энергетику, известно о тяжелораненой женщине, сообщил во вторник глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.

Ночью враг атаковал область БпЛА типа "Shahed 131/136" и беспилотниками-имитаторами различных типов, направив основной удар по энергетической инфраструктуре

- написал Ким.

В Ольшанской громаде в результате атаки и падения обломков сбитых БпЛА, по его словам, разрушен один частный дом и повреждены еще два.

Ранения получила 59-летняя женщина. Состояние пострадавшей тяжелое, она госпитализирована в Николаев. Оказывается вся необходимая медицинская помощь

- сообщил Ким.

В ночь на 27 января в Николаевской области, по его данным, сбито/подавлено десять ударных БпЛА типа "Shahed 131/136"/беспилотников-имитаторов различных типов.

рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области27.01.26, 08:15

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Шахед-136
Николаев