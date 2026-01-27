рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области
Киев • УНН
На Львовщине враг атаковал объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Во Львовской области российские войска атаковали объект инфраструктуры, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших
Информация, по его словам, может обновляться.
