26 января, 17:23
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
26 января, 16:43
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
26 января, 12:45
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области

Киев • УНН

 • 766 просмотра

На Львовщине враг атаковал объект инфраструктуры. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области

Во Львовской области российские войска атаковали объект инфраструктуры, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших

- написал Козицкий.

Информация, по его словам, может обновляться.

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область09.01.26, 13:53 • 15478 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львовская область