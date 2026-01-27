рф атаковала объект инфраструктуры во Львовской области

Во Львовской области российские войска атаковали объект инфраструктуры, сообщил во вторник глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал объект инфраструктуры во Львовской области. На месте работают все профильные службы. Предварительно, обошлось без жертв и пострадавших - написал Козицкий.

Информация, по его словам, может обновляться.

