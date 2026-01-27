рф атакувала об'єкт інфраструктури на Львівщині
Київ • УНН
На Львівщині ворог атакував об'єкт інфраструктури. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
У Львівській області російські війська атакували об'єкт інфраструктури, повідомив у вівторок голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби. Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих
Інформація, з його слів, може оновлюватися.
