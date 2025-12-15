$42.190.08
Ексклюзив
13:38 • 3174 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
12:05 • 8788 перегляди
Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ
11:20 • 13433 перегляди
ЄС запроваджує нові санкції проти ще 9 осіб та організацій за підтримку російського "тіньового флоту"
10:16 • 16456 перегляди
Конфлікт інтересів у НАЗК? Дружина голови Агенства Павлущика працює в компанії ексзаступника директора НАБУ Углави, який має статус викривачаPhoto
09:35 • 17952 перегляди
Не паперові обіцянки: Каллас розкрила необхідні гарантії безпеки для України, якщо НАТО не обговорюється
Ексклюзив
15 грудня, 07:53 • 19438 перегляди
Під загрозою закриття до 25% молочних ферм в Україні - представниця Асоціації виробників молока
15 грудня, 07:40 • 18276 перегляди
Переговори США та України в Берліні: WSJ дізналося про складнощі та розбіжності
15 грудня, 06:29 • 18887 перегляди
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 24561 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 33512 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
Ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони: на Покровському напрямку вже відбито 19 атак

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Противник здійснив 71 атаку на позиції Сил оборони, з них 25 на Покровському напрямку, де 19 атак відбито. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 55 обстрілів, включаючи РСЗВ.

Ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони: на Покровському напрямку вже відбито 19 атак

На даний час ворог 71 раз атакував позиції Сил оборони. На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак, 19 - вже відбито, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 55 обстрілів, зокрема один — із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три штурми ворога в районі Приліпки та в напрямку Обухівки.

Триває одне боєзіткнення з ворогом на Куп’янському напрямку в районі Піщаного.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбивали п’ять атак ворога. Два боєзіткнення тривають дотепер. Противник атакував у районі Новоселівки та у бік населених пунктів Дробишеве й Лиман.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки — підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах Серебрянки, Дронівки та Сіверська, ще один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 11 разів намагалися штурмувати позиції наших захисників поблизу населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Костянтинівки, Новопавлівки Іванопілля, Софіївки. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівка. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають.

На Олександрівському напрямку загарбники дев’ять разів намагалися просунутися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Ялта, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Рибне та в напрямку Олексіївки. Ворог завдав авіаудару по Гаврилівці.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив вісім штурмових дій, українські захисники відбили атаки в напрямках Гуляйполя та Варварівки. Одне боєзіткнення триває. Противник завдавав авіаударів по Гуляйполю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку противник тричі наступав у бік Новоандріївки, Павлівки та в районі Щербаків.

На Придніпровському напрямку зафіксовано одну невдалу спробу противника наблизитися до позицій українських підрозділів у районі Антонівки.

армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ14.12.25, 07:46 • 8792 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград
Гуляйполе
Сіверськ
Костянтинівка