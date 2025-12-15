$42.190.08
Эксклюзив
13:38 • 4324 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 10010 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
11:20 • 13942 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
10:16 • 16936 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
09:35 • 18360 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 19675 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
15 декабря, 07:40 • 18412 просмотра
Переговоры США и Украины в Берлине: WSJ узнала о сложностях и разногласиях
15 декабря, 06:29 • 18942 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 24597 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 33605 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
Враг 71 раз атаковал позиции Сил обороны: на Покровском направлении уже отбито 19 атак

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Противник совершил 71 атаку на позиции Сил обороны, из них 25 на Покровском направлении, где 19 атак отбито. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксировано 55 обстрелов, включая РСЗО.

Враг 71 раз атаковал позиции Сил обороны: на Покровском направлении уже отбито 19 атак

В настоящее время враг 71 раз атаковал позиции Сил обороны. На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак, 19 - уже отбиты, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил 55 обстрелов, в том числе один — из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отбили три штурма врага в районе Прилипки и в направлении Обуховки.

Продолжается одно боестолкновение с врагом на Купянском направлении в районе Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбивали пять атак врага. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Противник атаковал в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.

На Славянском направлении украинские воины отбили четыре вражеские атаки — подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Дроновки и Северска, еще один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении российские оккупанты 11 раз пытались штурмовать позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Константиновки, Новопавловки, Иванополья, Софиевки. Украинские подразделения отбили девять атак, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 атак на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Фили и в направлениях населенных пунктов Гришино и Новопавловка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 19 атак, бои продолжаются.

На Александровском направлении захватчики девять раз пытались продвинуться на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Ялта, Сентябрьское, Сосновка, Вербовое, Злагода, Привольное, Рыбное и в направлении Алексеевки. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении враг совершил восемь штурмовых действий, украинские защитники отбили атаки в направлениях Гуляйполя и Варваровки. Одно боестолкновение продолжается. Противник наносил авиаудары по Гуляйполю и Зализничному.

На Ореховском направлении противник трижды наступал в сторону Новоандреевки, Павловки и в районе Щербаков.

На Приднепровском направлении зафиксирована одна неудачная попытка противника приблизиться к позициям украинских подразделений в районе Антоновки.

армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ14.12.25, 07:46 • 8794 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград
Гуляйполе
Северск
Константиновка