13 декабря, 15:54 • 20380 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 38639 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 28747 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 28502 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13 декабря, 13:41 • 24738 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
13 декабря, 12:30 • 16794 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
13 декабря, 11:00 • 17011 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
13 декабря, 10:39 • 15570 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
13 декабря, 09:59 • 13752 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 14131 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 548 просмотра

В течение 13 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 710 военных, 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 составили около 1 188 490 человек.

армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ

В течение суток 13 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 710 военных. Также украинские защитники уничтожили 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 188 490 (+710) человек; 
    • танков – 11 410 (+1) ед; 
      • боевых бронированных машин – 23 721 (+7) ед; 
        • артиллерийских систем – 35 041 (+9) ед; 
          • РСЗО – 1 567 (+0) ед; 
            • средства ПВО – 1 259 (+1) ед;
              • самолетов – 432 (+0) ед; 
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440) ед; 
                    • крылатые ракеты – 4 073 (+13) ед; 
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед; 
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81) ед;
                            • специальная техника – 4 026 (+0) ед. 

                              В Генштабе отметили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              В субботу, 13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировано 146 боевых столкновений, согласно сводке Генштаба ВСУ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях.

                              Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск14.12.25, 02:56 • 2034 просмотра

                              Вита Зеленецкая

