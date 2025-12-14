армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
В течение 13 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 710 военных, 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 составили около 1 188 490 человек.
В течение суток 13 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 710 военных. Также украинские защитники уничтожили 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 188 490 (+710) человек;
- танков – 11 410 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 23 721 (+7) ед;
- артиллерийских систем – 35 041 (+9) ед;
- РСЗО – 1 567 (+0) ед;
- средства ПВО – 1 259 (+1) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440) ед;
- крылатые ракеты – 4 073 (+13) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81) ед;
- специальная техника – 4 026 (+0) ед.
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Напомним
В субботу, 13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировано 146 боевых столкновений, согласно сводке Генштаба ВСУ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях.
