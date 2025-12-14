армия рф потеряла за сутки 710 военнослужащих - Генштаб ВСУ

В течение суток 13 декабря российская армия потеряла еще по меньшей мере 710 военных. Также украинские защитники уничтожили 9 артиллерийских систем и 7 боевых бронированных машин врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 188 490 (+710) человек;

танков – 11 410 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 721 (+7) ед;

артиллерийских систем – 35 041 (+9) ед;

РСЗО – 1 567 (+0) ед;

средства ПВО – 1 259 (+1) ед;

самолетов – 432 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 90 124 (+440) ед;

крылатые ракеты – 4 073 (+13) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 798 (+81) ед;

специальная техника – 4 026 (+0) ед.

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

Напомним

В субботу, 13 декабря на российско-украинском фронте зафиксировано 146 боевых столкновений, согласно сводке Генштаба ВСУ. Самые интенсивные бои продолжались на Покровском, Константиновском, Лиманском и Славянском направлениях.

Полк "Ахиллес" уничтожил ключевой трубопровод, через который враг проникал в Купянск