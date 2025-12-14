армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
Протягом 13 грудня російська армія втратила щонайменше 710 військових, 9 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 склали близько 1 188 490 осіб.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб;
- танків – 11 410 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од;
- артилерійських систем – 35 041 (+9) од;
- РСЗВ – 1 567 (+0) од;
- засоби ППО – 1 259 (+1) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од;
- крилаті ракети – 4 073 (+13) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од;
- спеціальна техніка – 4 026 (+0) од.
У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.
Нагадаємо
У суботу, 13 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Слов’янському напрямках.
