$42.270.00
49.520.00
ukenru
13 грудня, 15:54 • 19609 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 37049 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 27683 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 27462 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 23935 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 16454 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 16774 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
13 грудня, 10:39 • 15479 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
13 грудня, 09:59 • 13676 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 14056 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
Меню
армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Протягом 13 грудня російська армія втратила щонайменше 710 військових, 9 артилерійських систем та 7 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 склали близько 1 188 490 осіб.

армія рф втратила впродовж доби 710 військовослужбовців - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 13 грудня російська армія втратила ще щонайменше 710 військових. Також українські захисники знищили 9 артилерійських систем і 7 бойових броньованих машин ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 188 490 (+710) осіб; 
    • танків – 11 410 (+1) од; 
      • бойових броньованих машин – 23 721 (+7) од; 
        • артилерійських систем – 35 041 (+9) од; 
          • РСЗВ – 1 567 (+0) од; 
            • засоби ППО – 1 259 (+1) од;
              • літаків – 432 (+0) од; 
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 90 124 (+440) од; 
                    • крилаті ракети – 4 073 (+13) од; 
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од; 
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 798 (+81) од;
                            • спеціальна техніка – 4 026 (+0) од. 

                              У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У суботу, 13 грудня на російсько-українському фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень, згідно зі зведенням Генштабу ЗСУ. Найінтенсивніші бої тривали на Покровському, Костянтинівському, Лиманському та Слов’янському напрямках.

