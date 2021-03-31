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ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу: Китай так і не надав більшу частину інформації

ВООЗ опублікувала доповідь про походження коронавірусу: Китай так і не надав більшу частину інформації

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала доповідь про походження коронавірусу. Найімовірніший варіант — зараження людини через ланцюжок тварин-носіїв вірусу. Доповідь стала об’єктом критики ще до офіційної публікації, після — критика тільки посилилася. УНН зібрав інформацію про основні гіпотези походження пандемії COVID-19 і реакції на цей документ з 120 сторінок.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) увечері 30 березня опублікувала довгоочікувану 120-сторінкову доповідь про підсумки розслідування, в рамках якого вчені намагалися встановити походження коронавірусу SARS-CoV-2 в Китаї. Розслідування, яке з 14 січня по 10 лютого 2021 року проводила міжнародна група з 17 експертів — спільно з 17 фахівцями з самого Китаю — ставило метою визначити “джерело вірусу і шлях його проникнення в людську популяцію, включаючи можливу роль проміжних носіїв”.

Основні висновки доповіді ВООЗ, витяги з якої потрапили в пресу ще до її офіційної публікації, не стали несподіванкою. Експерти оцінили чотири версії походження коронавірусу і ранжували їх за ступенем ймовірності.

Основні сценарії початку пандемії

  • Найбільш вірогідною версією залишилася передача вірусу людині від тварини-носія через тварину-посередника. “Хоча найбільш близькі родинні (SARS-CoV-2) віруси були виявлені у кажанів, еволюційна відстань між цими вірусами і SARS-CoV-2 оцінюються в декілька десятиліть”, — пояснюють автори доповіді. Схожа ситуація і з панголінами, яких теж підозрювали в передачі вірусу людині. При цьому SARS-CoV-2 добре адаптується до міжвидової передачі у деяких сприйнятливих до нього тварин, таких як норки або котячі, продовжують дослідники. Один з головних аргументів проти цієї версії — то, що вчені так і не знайшли прямих доказів циркуляції SARS-CoV-2 ні серед домашніх, ні серед диких тварин до початку пандемії, випливає з доповіді.
  • Як менш ймовірну дослідники оцінили версію про передачу вірусу безпосередньо від вихідного носія людині. Крім уже згаданого факту, що родинні SARS-CoV-2 віруси кажанів або панголінів все ж занадто еволюційно далекі від нього, відстеження джерела спалаху в Ухані не знайшло жодних доказів присутності самих цих тварин (або продуктів з них) на місцевих ринках, відзначають в ВООЗ.
  • Передачу вірусу людині через заморожені або охолоджені продукти, які могли продавати в тому числі на місці першого спалаху вірусу — ринку морепродуктів в Ухані — дослідники назвали “можливою”. Прецеденти спалахів вірусних захворювань такого роду вже були, однак, що стосується SARS-CoV-2, то ризик його передачі через контакт з продуктами — в порівнянні з передачею через дихальні шляхи — “дуже низький”, підкреслюють дослідники.
  • Нарешті, версію про те, що спалах в Ухані міг бути викликаний витоком вірусу з лабораторії, група експертів оцінила як “вкрай малоймовірну”.

Версія “лабораторного походження” пандемії

Називаючи в доповіді аргументи, які теоретично можна трактувати на користь цієї версії, вчені нагадали, що саме Уханьський інститут вірусології свого часу секвенував вірус кажанів RaTG13 — він виявився найближчим відомим генетичним родичем SARS-CoV-2. Крім того, 2 грудня 2019 року лабораторія китайського Центру з контролю за захворюваннями переїхала на нове місце — поруч з ринком в Ухані — а подібні переїзди “можуть порушити роботу будь-якої лабораторії”, констатували автори доповіді. Проте, “ризик випадкового культивування SARS-CoV-2 в лабораторії вкрай низький”, стверджують дослідники. Всі відомі лабораторії в Ухані мають необхідний рівень біологічного захисту і ніхто з їхніх співробітників, наскільки відомо дослідникам, не захворів під час початку епідемії.

Яку роль зіграв в події вже згаданий ринок морепродуктів Ухані, дослідники не встановили. Тут дійсно трапився перший великий спалах захворювання, в черговий раз підтвердили вони, але чи відбулася передача коронавірусу від тварини людині саме на цьому ринку або він просто опинився людним місцем, зручним для поширення вірусу — невідомо.

Критика звіту

29 березня держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що Пекін дуже сильно вплинув на розслідування. “У нас є серйозні побоювання з приводу методології та процесу створення цього звіту, включаючи той факт, що уряд в Пекіні явно допоміг його написати”, — сказав Блінкен, пише The New York Times. Видання також зазначає, що ряд китайських вчених з числа співавторів доповіді займають високі посади або працюють в державних установах КНР.

Крім того, Китай не раз зазнавав критики за те, що не надав дослідникам ВООЗ вихідні необроблені дані про перших хворих, додає видання. Команда дослідників часом заходила в глухий кут через відсутність докладних історій хвороби перших пацієнтів в грудні 2019 року — а також тих пацієнтів, які потрапили до лікарень Ухані зі схожими з коронавірусом симптомами раніше грудня.

Агентство Associated Press, яке одним з перших ознайомилося зі звітом ВООЗ ще до його публікації, нагадало про своє розслідування, яке вийшло в грудні 2020 року, що показало, як жорстко китайський уряд контролює всі дослідження, присвячені походженню коронавірусу. “А неодноразові затримки з випуском звіту (ВООЗ) викликали питання про те, чи намагалася китайська сторона спотворити його висновки”, — додає агенство.

Після виходу доповіді ВООЗ критика тільки посилилася. США і ще 13 країн, включаючи Велику Британію, Австралію і Канаду, випустили спільну заяву, в якій наголосили на необхідності “прозорого і незалежного аналізу і оцінки походження пандемії COVID-19 без втручання і неналежного впливу”.

Більш того, велика частина всіх даних про події в Ухані була зібрана самими китайськими вченими перед візитом групи ВООЗ, а потім проаналізована спільною групою, пише видання The Washington Post. Самі експерти в ході розслідування, наприклад, змогли лише один раз ненадовго відвідати інститут вірусології в Ухані і поговорити з його співробітниками.

При цьому несподівано для всіх — до критики звіту і співпраці з китайською стороною приєднався глава ВООЗ Тедрос Гебрейсус. Раніше організація не конфліктувала з китайською владою, але в даному випадку — її голова прямо заявив про крайню неповноцінність інформації від КНР. Після початку критики результатів роботи дослідників — в Пекіні відреагували фактично риторичним питанням. На брифінгу МЗС КНР представниця відомства Хуа Чуньїн сказала: “Скільки чуток і брехні щодо Китаю було висловлено деякими політиками, лідерами і законодавцями в США і Європі з моменту спалаху COVID-19, в тому числі про витік з лабораторії Китаю і створення вірусу?”.

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