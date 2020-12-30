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Пандемія: Китай зробив держтаємницею дослідження походження COVID-19 - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Керівництво КНР жорстко контролює дослідження про походження вірусу SARS-CoV-2, який викликає COVID-19. Про це пише Associated Press, зазначає УНН.

Пандемія: Китай зробив держтаємницею дослідження походження COVID-19 - ЗМІ

Уряд Китаю виділяє гранти на сотні тисяч доларів вченим, що вивчають походження вірусу. Чиновники стежать за висновками досліджень і вимагають, щоб перед публікацією їх схвалила спеціальна група при уряді КНР, стверджує AP.

Крім того, за даними агентства, “під пильною увагою влади” Китаю знаходяться печери в провінції Юньнань (південь Китаю), в яких живуть кажани.

Кореспонденти AP не змогли потрапити в декілька печер в Юньнані: як стверджує агентство, їх не пропустили туди агенти держбезпеки КНР, які слідували за журналістами по всій провінції.

Особливо ретельно охороняють занедбану шахту, населену кажанами, у яких у 2013 році виявили вірус RaTG13 — він виявився найближчим генетичним родичем SARS-CoV-2.

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З початком епідемії COVID-19 китайські вчені почали досліджувати тварин, які потенційно могли бути першоджерелом SARS-CoV-2. У тому числі кажанів, що живуть в Юньнані, зазначає AP.

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У лютому 2020 року державні ЗМІ КНР повідомили, що команда вчених, яка отримала урядовий грант в 214 тисяч доларів, зібрала в Юньнані сотні зразків кажанів і інших тварин для дослідження. Дані цього дослідження все ще не опубліковані, зазначає AP. Вчені, які не мають державної підтримки, розповіли AP, що їм “надзвичайно важко” отримати дозвіл на вивчення тварин на півдні Китаю.

Нагадаємо, що про складнощі з фізичним доступом в печери провінції Юньнань в грудні 2020 року також ще повідомляло BBC News. І AP, і BBC News відзначали, що офіційної інформації про дослідження походження SARS-CoV-2 від Китаю дуже мало. При цьому “китайська пропаганда” стверджує, що вірус з’явився не в КНР, уточнює BBC News.

Додамо, що згідно з статистикою ВООЗ — в Китайській Народній Республіці 96 592 випадки хвороби, 4 784 людини загинули.

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